卓揆明視察中火 盧秀燕喊話「增氣拆煤」：別只增燃氣不拆燃煤

行政院長卓榮泰明天將赴台中火力發電廠視察，台中市長盧秀燕今天先在臉書喊話中央，指多年來台中市民持續爭取減少燃煤，中央過去也曾承諾燃氣機組完成後要拆除燃煤機組，如今新燃氣機組陸續完工、進入試車階段，中央應「說到做到」，盡速公布燃煤機組及煙囪的精確拆除時程，並提出下一階段減煤的明確目標。

盧秀燕表示，中火近年持續推動燃氣機組更新，中央過去在前經濟部長王美花任內曾承諾「增氣拆煤」，如今燃氣機組已陸續蓋好並進入試車，台中市民最關心的是，中央何時兌現承諾、拆除老舊燃煤機組。

她提出兩項要求，第一是中央應盡速公開中火燃煤機組及煙囪的精確拆除時程，不能只見燃氣機組增加，過去承諾的「增氣拆煤」卻跳票；第二是拆除老舊燃煤機組後，中火究竟還有多少減煤空間、何時可以再減，中央也應提出具體目標與時間表。

盧秀燕表示，台中市支持增加燃氣、減少燃煤，但若只增加燃氣機組，既有燃煤機組卻不拆除，讓中火持續擴大規模，甚至成為全球最大的火力發電廠，絕非台中人所期待的能源轉型。

她也感謝市民一路支持市府改善空汙，強調為了台中人的空氣品質，「該減的煤要繼續減、該拆的機組就要拆」，市府在改善空汙的立場上不會停止，更不會退讓。卓榮泰明天視察中火，中央是否針對燃煤機組拆除及後續減煤提出具體時程與承諾，也將成為各界關注焦點。