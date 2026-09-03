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與帛琉等友邦聲明守護太平洋和平 林佳龍：共同面對挑戰

中央社／ 台北3日電
外交部長林佳龍。聯合報系資料照
外交部長林佳龍。聯合報系資料照

外交部林佳龍出訪友邦帛琉，出席「台灣/中華民國與太平洋島國論壇（PIF）國家對話會議」，會後與帛琉、馬紹爾群島、吐瓦魯簽署聯合聲明，發表對太平洋和平、穩定與繁榮的共同承諾。

林佳龍於社群媒體表示，台灣與PIF交流已30年，國際局勢不斷改變，但台灣始終樂意以務實、互惠方式和太平洋夥伴共同面對挑戰。

外交部今天發布新聞稿指出，林佳龍2日出席第30屆「台灣/中華民國與太平洋島國論壇國家對話會議」，3日晚間返台，此次各項行程順利圓滿。

外交部表示，「台灣/中華民國與太平洋島國論壇國家對話會議」由帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps,Jr.）主持，與友邦領袖就人才培育、區域往來及連結等議題交換意見。

外交部說，林佳龍提出整合學習、訓練、就業及檢核的「學訓用檢」整體配套構想，盼借重台灣在技職教育及產業人才培育方面的經驗，協助友邦培育符合社會及產業需求的人才，強化青年就業能力，為國家長期發展奠定更穩固的人才基礎。

林佳龍於臉書發文分享，會議後與惠恕仁、馬紹爾群島總統海妮（Hilda Heine）、吐瓦魯總理戴斐立（Feleti Teo）共同簽署聯合聲明，發表對太平洋和平、穩定與繁榮的共同承諾，也呼應「2050年藍色太平洋大陸戰略」。

他強調，從氣候變遷、海洋永續，到醫療、農業、教育、數位轉型與人才培育，台灣希望透過自身經驗與專長，和友邦的發展需求結合，也和理念相近夥伴攜手合作，發揮更大效益。

林佳龍提到，離開帛琉前與帛琉副總統歐宜樓（Raynold Oilouch）及帛琉駐台大使吳傑法（GaafarUherbelau）討論帛琉國家醫院遷址計畫。

他說，從智慧醫療到人才培育，台灣期待和美國、帛琉進一步合作；台灣身處太平洋，也會繼續和同為海洋子民的友邦、理念相近國家及區域夥伴並肩合作，一起守護和平、穩定、開放而繁榮的太平洋。

帛琉 林佳龍 外交部

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