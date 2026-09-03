【重磅快評】抗中保台變共諜獵巫 梁文傑的雙重標準

民進黨喊了多年的「抗中保台」，如今似乎看到黑影就開槍。陸委會先前指控台東縣長饒慶鈴違法，結果查無實證；民進黨立委林楚茵僅憑路人使用筆電的畫面，就向國安單位檢舉共諜。陸委會副主委梁文傑竟說，「匪諜就在你身邊」，提高警覺沒什麼不好。然而，民進黨執政10年，台灣彷彿退回戒嚴氛圍，難怪網友戲稱「不到台灣，不知道文革還在搞」。

陸委會今天例行記者會，梁文傑被問及林楚茵烏龍檢舉時表示，現在的匪諜確實比以前多，大家沒想到，一個電視台的記者會收錢做新聞，還花錢滲透軍隊發展組織；也沒想到，這兩天衛福部的一個副研究員，會為了5000元就做共諜；正因為這些案例頻傳，大家才會合情合理地提高警惕，但他也強調，任何事情「不要走到極端」。

問題是，什麼叫極端，卻是由民進黨政府定義。民進黨立委郭昱晴去年在四平商圈看到路人拿手機直播，就在社群平台發文質疑對方「鬼祟」。無獨有偶，一名路人在台北車站等朋友、聽股票課程，僅因筆電畫面出現「2戰區光合系統」，就被綠營扣上「疑似共諜」大帽子，林楚茵甚至要求國安單位調查，結果都是鬧烏龍。手機直播、看筆電都是再平常不過的事，民進黨如今卻是風聲鶴唳，只要不是稱讚民進黨執政當局，任何人都可能成為「共諜嫌疑犯」，反正大街罵人、小巷道歉已是綠營慣例。

饒慶鈴日前透過錄影出席海峽論壇，內政部與陸委會就先扣上紅帽子，質疑饒慶鈴違反「兩岸人民關係條例」第33條之1「與中國大陸黨政軍具有合作行為」規定，結果梁文傑因為一句失言，「台灣人幾乎不吃鳳梨釋迦，是完全要仰中共鼻息的農產品」，引發眾怒，民進黨政府才見風轉舵，最後以查無具體違法事證不了了之，梁文傑最後僅因失言風波向釋迦農民道歉。

民進黨宣稱的國安警覺與全民獵巫，界線究竟何在？抗中保台如果是建立制度、強化反滲透，揪出真正的共諜，人民當然支持；但府院黨共諜頻傳，結果卻彷彿人人皆共諜，政治人物可以任意抹紅，那就不是國家安全，而是政治恐慌。

一旦抗中保台變成「反共無極限」，當權者就可以無限上綱，藍營縣市長赴陸是賣台、勞動部長洪申翰登陸就是交流，黨同伐異和政治雙標的問題，莫此為甚。

真正的國安，不是讓台灣人民彼此猜疑，而是讓人民有免於恐懼和免於被抹紅的自由。否則國人最後真正害怕的，恐怕不是「匪諜就在你身旁」，而是隨著政治風向更迭，可能下一個匪諜就是你。