聽新聞
0:00 / 0:00
徐巧芯再攻中聯油案 總統府：蔣萬安應自己面對質疑
國民黨立委徐巧芯指稱，中聯油脂案20%下架標準是總統賴清德決定。總統府發言人郭雅慧今天表示，徐巧芯再度烏龍爆料，試圖搶救陷入特權爭議的台北市長蔣萬安；「解鈴還須繫鈴人」，蔣萬安應坦誠面對市民及家長質疑，而非讓「褓母圍魏救趙，到處胡亂爆料」。
中聯油脂案20%下架門檻引發爭議，徐巧芯日前指稱，「20%下架門檻是賴清德總統決定的」。衛福部則表示，20%比例是專家會議充分討論後提出的專業建議，相關指控與事實不符。
媒體今天詢問總統府對徐巧芯相關說法的看法，郭雅慧受訪表示，徐巧芯上一次胡亂爆料，企圖為台中市長盧秀燕及蔣萬安推卸責任沒有成功；民眾都注意到，地方政府沒有善盡責任，盧秀燕8年只驗過1次油，而且是在中央要求下才檢驗，台北市政府也被質疑，蔣萬安任內4年是否從未檢驗苯駢芘。
郭雅慧說，這次徐巧芯再度烏龍爆料，試圖搶救目前陷入特權爭議的蔣萬安，總統府不會隨之起舞。
她表示，解鈴還須繫鈴人，蔣萬安應坦誠面對市民及家長質疑，而不是讓「褓母這樣圍魏救趙，到處胡亂爆料」。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。