徐巧芯再攻中聯油案 總統府：蔣萬安應自己面對質疑

國民黨立委徐巧芯指稱，中聯油脂案20%下架標準是總統賴清德決定。總統府發言人郭雅慧今天表示，徐巧芯再度烏龍爆料，試圖搶救陷入特權爭議的台北市長蔣萬安；「解鈴還須繫鈴人」，蔣萬安應坦誠面對市民及家長質疑，而非讓「褓母圍魏救趙，到處胡亂爆料」。

中聯油脂案20%下架門檻引發爭議，徐巧芯日前指稱，「20%下架門檻是賴清德總統決定的」。衛福部則表示，20%比例是專家會議充分討論後提出的專業建議，相關指控與事實不符。

媒體今天詢問總統府對徐巧芯相關說法的看法，郭雅慧受訪表示，徐巧芯上一次胡亂爆料，企圖為台中市長盧秀燕及蔣萬安推卸責任沒有成功；民眾都注意到，地方政府沒有善盡責任，盧秀燕8年只驗過1次油，而且是在中央要求下才檢驗，台北市政府也被質疑，蔣萬安任內4年是否從未檢驗苯駢芘。

郭雅慧說，這次徐巧芯再度烏龍爆料，試圖搶救目前陷入特權爭議的蔣萬安，總統府不會隨之起舞。

她表示，解鈴還須繫鈴人，蔣萬安應坦誠面對市民及家長質疑，而不是讓「褓母這樣圍魏救趙，到處胡亂爆料」。