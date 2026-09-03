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一句「等會兒見」透露玄機？谷立言今訪台中 年內第6度會晤盧秀燕
台中市長盧秀燕今（3）日邀請美國在台協會（AIT）處長谷立言，共同見證美村綜合服務園區啟用。活動結束後，盧秀燕更親自送谷立言上車，離場前一句「等會兒見」「我馬上來！」讓外界好奇，今年至少六度「盧谷會」透露玄機。
這已是谷立言今年至少第6度與盧秀燕公開會面，兩人互動頻率之高，在政壇相當少見。
谷立言今天到台中，參加台中市美村綜合服務園區今啟用，盧秀燕與谷立言共同推動時光翻轉器，見證昔日美軍俱樂部、聯勤招待所蛻變為全齡共享公共服務基地。
活動結束後，盧秀燕送谷立言上車，盧秀燕隨口說「等會兒見」、「我馬上來！」引起眾人關注是否有不公開行程？要談些什麼？但市府幕僚三緘其口。
隨著2028布局逐漸受到政壇關注，身為國民黨最具指標政治人物之一，盧秀燕與美方持續保持高密度、實質性的往來，自然格外引人矚目。
上次谷立言來到台中，AIT更破天荒與台中市政府共同舉辦無人機論壇，兩人會後也另行餐敘；今年3月盧秀燕訪美，更進入AIT華盛頓總部，與美國國務院、戰爭部高級官員深入交流，從地方交流一路談到台海安全、國防及無人機產業合作。
值得注意的是，盧秀燕與美方的互動，早已不只是「見面次數多」。從谷立言頻繁拜訪台中、AIT與市府直接合辦產業論壇，到盧秀燕訪美期間進入華府外交安全圈，美方與盧秀燕之間的交流，正從個人互動進一步走向政策、產業甚至戰略議題。
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