黃珊珊告別選戰拋震撼彈 黃國昌送祝福：她在任何位置都能發光發熱

民眾黨前立委黃珊珊今天在臉書宣布，未來將「不會再參與任何選舉」。對此，民眾黨主席黃國昌今天在受訪時表達祝福，相信黃珊珊以其過去的經歷與專業，不論在任何位置都一定能發光發熱，持續對台灣社會做出重要貢獻。

黃珊珊今天在臉書回顧其政治生涯指出，自28歲首度參選，共歷經9次大選，其中包括6次台北市議員與2次立法委員及1次台北市長選戰；如今已完成人生的階段性任務，政治路「盡力而為、問心無愧」，未來將回歸喜愛的生活與工作，讓台灣更好的初心不會改變，仍會以不同身分持續投入公共事務。

黃國昌今天到宜蘭陪同縣議員參選人登記時表示，黃珊珊是民眾黨首批立委，今年2月1日卸任後，大家本來就各自有各自的生活，也在不同的崗位與角落為台灣社會努力。

黃國昌強調，以黃珊珊過去的豐富經歷、專業能力與實力，相信她未來無論選擇在何種位置發揮，都一定能發光發熱，並對台灣做出重要貢獻。