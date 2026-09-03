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日眾議員：台日是最重要夥伴 盼持續深化供應鏈合作

中央社／ 記者楊堯茹台北3日電
日本前農林水產大臣、眾議員小里泰弘（左）訪台，外交部常務次長葛葆萱（右）於3日代表部長林佳龍接見訪團。圖／中央社（外交部提供）
日本前農林水產大臣、眾議員小里泰弘（左）訪台，外交部常務次長葛葆萱（右）於3日代表部長林佳龍接見訪團。圖／中央社（外交部提供）

日本前農林水產大臣、眾議員小里泰弘訪台，外交部常務次長葛葆萱今天接見時表示，台日關係友好密切，感謝日本政府持續在國際場域重申台海和平穩定重要性；小里泰弘則說，台日是彼此最重要夥伴，期盼持續深化供應鏈韌性合作。

日本前農林水產大臣小里泰弘於2日至4日應邀訪台，葛葆萱於3日代表部長林佳龍接見小里一行，表達政府誠摯歡迎。雙方並就台日關係、印太區域情勢及深化雙邊合作等議題交換意見。

葛葆萱表示，歡迎小里泰弘睽違20餘年再度訪台，並代表政府再次向熊本地震受災民眾表達慰問，期盼災區早日重建，民眾生活儘速恢復正常。

葛葆萱表示，台日關係友好密切，人員往來頻繁。林佳龍刻正出訪帛琉參與「太平洋島國論壇」（PIF），也表達期盼台日共同為太平洋及印太地區和平穩定作出具體貢獻。感謝日本政府持續在重要國際場域重申台海和平穩定的重要性，強調台日同處第一島鏈，共同面對中國威脅及灰色地帶侵擾，更應持續深化經濟安全及供應鏈韌性等領域的戰略合作。

小里泰弘表示，台日共享自由、民主、人權及法治等普世價值，是彼此最重要的夥伴。面對日益嚴峻的國際情勢，半導體已成為攸關經濟安全的重要戰略物資，台灣在全球半導體供應鏈扮演關鍵角色，台積電赴九州熊本投資設廠也為當地產業發展帶來正面效益，充分彰顯台日合作的重要性。

小里泰弘期盼，雙方未來持續深化供應鏈韌性合作，並進一步擴大經貿、文化、觀光及教育等各領域交流。

外交部說明，小里泰弘訪台期間除拜會外交部外，並拜會經濟部長龔明鑫、台灣日本關係協會會長謝長廷及農業部等，就台日經貿合作、農林漁業及區域情勢等議題深入交換意見。

眾議員 日本 外交部

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