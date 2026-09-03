中、埃聲明重申一中原則 外交部譴責中國在國際不實操弄

中國、埃及發布聯合聲明重申一中原則。外交部今天嚴正駁斥，相關內容貶損台灣主權，嚴重扭曲並罔顧客觀現狀；強烈譴責中國政府在國際間持續不實操弄，要求各國政府配合其單方面破壞和平及穩定的荒誕言論。

根據中國外交部官網，中國國家主席習近平2日上午與埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）會面，會後發布「中華人民共和國與阿拉伯埃及共和國關於進一步深化全面戰略夥伴關係的聯合聲明」重申一中原則。

外交部下午發布新聞稿嚴正駁斥中國、埃及聯合聲明中貶損台灣主權的不實言論。並指該聲明嚴重扭曲並罔顧客觀現狀。外交部對中國政府在國際間持續不實操弄，要求各國政府配合其單方面破壞和平及穩定的政治敘事及發布貶損台灣主權的荒誕言論，表達嚴正抗議與強烈譴責。

外交部重申，任何意圖貶抑台灣主權的敘事，均無法改變中華民國台灣是主權獨立國家且與中華人民共和國互不隸屬的客觀事實。中國的威逼脅迫將更加堅定台灣捍衛民主自由體制、對抗威權擴張的決心。

外交部呼籲國際社會正視相關歷史事實與客觀現狀，切勿受中國政府包藏禍心的政治敘事操弄與誤導。