快訊

獨／國稅局高官貪汙弊案被告高達18人 3名會計師捲入2人收押

現身登記！佀廣洋參戰桃市議員「爭取關鍵一席」 藍營證實同意報備參選

險遭呼巴掌？前新竹縣長范振宗伸手比畫、鄭麗文往後閃 網友批不妥

聽新聞
0:00 / 0:00

中、埃聲明重申一中原則 外交部譴責中國在國際不實操弄

中央社／ 台北3日電
外交部。聯合報系資料照
外交部。聯合報系資料照

中國、埃及發布聯合聲明重申一中原則外交部今天嚴正駁斥，相關內容貶損台灣主權，嚴重扭曲並罔顧客觀現狀；強烈譴責中國政府在國際間持續不實操弄，要求各國政府配合其單方面破壞和平及穩定的荒誕言論。

根據中國外交部官網，中國國家主席習近平2日上午與埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）會面，會後發布「中華人民共和國與阿拉伯埃及共和國關於進一步深化全面戰略夥伴關係的聯合聲明」重申一中原則。

外交部下午發布新聞稿嚴正駁斥中國、埃及聯合聲明中貶損台灣主權的不實言論。並指該聲明嚴重扭曲並罔顧客觀現狀。外交部對中國政府在國際間持續不實操弄，要求各國政府配合其單方面破壞和平及穩定的政治敘事及發布貶損台灣主權的荒誕言論，表達嚴正抗議與強烈譴責。

外交部重申，任何意圖貶抑台灣主權的敘事，均無法改變中華民國台灣是主權獨立國家且與中華人民共和國互不隸屬的客觀事實。中國的威逼脅迫將更加堅定台灣捍衛民主自由體制、對抗威權擴張的決心。

外交部呼籲國際社會正視相關歷史事實與客觀現狀，切勿受中國政府包藏禍心的政治敘事操弄與誤導。

外交部 埃及 一中原則 習近平

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

相關新聞

普發一萬現金再加碼？民進黨評藍白不敢真這麼做

大選年拚加碼，藍綠較勁，116年度中央政府總預算案送入立法院，其中也包括賴政府宣布的全民「普發一萬」預算，不過藍白有意加碼普發現金。 藍綠為了115年度總預算吵翻天，最近才通過，緊接著要審查116年度總預算，藍營質疑賴政府用「普發一萬」編入年度預算，就是賭在野不敢再擋總預算；民進黨立院黨團評估藍白有意再加碼，是違法違憲，也可能拖累總預算案的進度，認為適逢年底選舉，藍白不敢這麼做。

一句「等會兒見」透露玄機？谷立言今訪台中 年內第6度會晤盧秀燕

台中市長盧秀燕今（3）日邀請美國在台協會（AIT）處長谷立言，共同見證美村綜合服務園區啟用。活動結束後，盧秀燕更親自送谷立言上車，離場前一句「等會兒見」「我馬上來！」讓外界好奇，今年至少六度「盧谷會」透露玄機。

黃珊珊告別選戰拋震撼彈 黃國昌送祝福：她在任何位置都能發光發熱

民眾黨前立委黃珊珊今天在臉書宣布，未來將「不會再參與任何選舉」。對此，民眾黨主席黃國昌今天在受訪時表達祝福，相信黃珊珊以其過去的經歷與專業，不論在任何位置都一定能發光發熱，持續對台灣社會做出重要貢獻。

砲轟民進黨錯誤能源政策 黃國昌：「綠友友」吃得腦滿腸肥成災難

核三廠即將再運轉，國民黨批評民進黨非核政策大轉彎，應為過去的錯誤向國人道歉；民進黨回擊，國民黨多位政治人物也曾反核文宣，是否應該先要求他們道歉？對此，民眾黨黃國昌今砲轟民進黨過去錯誤能源政策，造就一群「綠友友們」吃得腦滿腸肥...

美擬加徵半導體關稅 政院：續確保台美MOU優惠待遇

美國擬對半導體加徵新關稅，行政院說，美方目前尚未公布半導體關稅調查報告，但台美MOU已確保我方取得多項優惠待遇；經濟部說，台廠近期對美加碼投資額為200億美元，主要聚焦半導體、AI需求。另針對PCB暨載板大廠欣興捲入洗產地風波，經濟部說，尊重司法調查。

沈富雄澄清：我沒換腎 是摔倒姿勢太詭異像「換腎者自保方式」

87歲前立委沈富雄日前赴美期間不慎跌倒，臉部著地造成鼻樑等處明顯外傷，鮮血直流。近日他在趙少康的政論節目中親自還原事發經過，並公開受傷照片，但由於解釋跌倒時的動作引發外界誤會，以為他近期進行了換腎手術，對此沈富雄特別澄清：「我沒換腎！」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。