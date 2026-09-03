黃國昌砲轟民進黨錯誤能源政策 「綠友友」吃得腦滿腸肥成災難

核三廠即將再運轉，國民黨批評民進黨非核政策大轉彎，應為過去的錯誤向國人道歉；民進黨回擊，國民黨多位政治人物也曾反核文宣，是否應該先要求他們道歉？對此，民眾黨黃國昌今砲轟民進黨過去錯誤能源政策，造就一群「綠友友們」吃得腦滿腸肥，帶給國家社會的是一場災難，人民付出慘痛代價。

核三廠再運轉計畫審查已進入最後階段、近期將核定，國民黨文傳會主委陳以信批評，民進黨非核政策大轉彎，應為過去的錯誤道歉。民進黨今天說，國民黨多位政治人物包含前主席朱立倫、新北市長侯友宜也曾高舉「反核無懼」文宣，是否陳以信也先要求他們道歉？

民眾黨主席黃國昌今天受訪表示，民進黨是執政黨，到現在才願意放下「非核家園」神主牌，但要問的是：為了這個錯誤的能源政策，台灣的產業付出了什麼代價？台灣的所有小商家付出了什麼代價？消費者付出了什麼代價？

黃國昌砲轟，民進黨錯誤能源政策除了造就這一群「綠友友們」吃得腦滿腸肥之外，帶給國家、帶給社會、帶給產業、帶給人民的是一場災害。

他要提醒民進黨政府，去年在野黨在國會修了《核管法》，就是在幫執政黨架下台階，當時的賴清德與卓榮泰是用什麼傲慢語氣說「絕對不會考慮重啟核三」，逼著民眾黨在去年8月23日發動「核三延役公投」。

黃國昌說，公投因為沒有跟大選綁在一起，導致投票沒有跨過門檻，但是公投結果已經清楚展現人民的意志，正是因為823核三延役公投展現出來的民意，讓賴清德知道絕對不能再「硬拗」下去！民進黨到今天「還有臉要甩鍋給朱立倫」，現在是朱立倫在執政嗎？現在是朱立倫在當行政院院長嗎？簡直莫名其妙！

黃國昌不滿中選會把台灣民眾黨提出的「終結行人地獄」的公投否決掉，這是違法濫權、太上皇機關；但他提醒還有一個公投是「重啟核電」的公投，不是只有核三延役，是「重啟核電」，到目前為止，民進黨政府對這個議題還採取閃躲的態度。

黃國昌喊話請賴清德總統、卓榮泰院長出來說清楚講明白，民進黨要不要放下「非核家園」神主牌，務實面對台灣產業發展、人民生活的能源需求？民進黨對這個公投案，態度是什麼？是贊成？反對？錯了沒關係、改正就好，最可怕的事情是明明就錯了，還一直硬拗下去。