美擬加徵半導體關稅 政院：續確保台美MOU優惠待遇

美國擬對半導體加徵新關稅，行政院說，美方目前尚未公布半導體關稅調查報告，但台美MOU已確保我方取得多項優惠待遇；經濟部說，台廠近期對美加碼投資額為200億美元，主要聚焦半導體、AI需求。另針對PCB暨載板大廠欣興捲入洗產地風波，經濟部說，尊重司法調查。

行政院發言人李慧芝指出，美國商務部去年至今進行232調查，第二階段半導體關稅調查報告還未發布；今年1月台美簽訂MOU中，已載明台灣取得多項優惠待遇，包括非半導體優惠待遇已先行生效，半導體關稅最惠國待遇中，包括赴美投資業者可享配額內免關稅，及配額外最優惠關稅稅率。

李慧芝說，針對個別企業赴美投資，政府會透過已建立的G2G溝通機制，協助我國業者跟美國協商個別企業的免稅配額，和豁免清單計算與認定等，確保未來美國提出半導體232關稅時，我方可享有已承諾的優惠待遇。

針對美國商務部長盧特尼克說，台灣將加碼投資200億至300億美元，與經濟部長龔明鑫所稱的200億元有落差。經濟部次長賴建信說，金額為龔部長所稱的200億美元，這是近幾個月實際盤點出的金額，主要品項在於半導體、AI的需求。

對於台灣擴大對美投資，是否會以此為基礎向美方爭取301調查的優惠待遇？李慧芝說，美方尚未公布301調查中有關結構性產能過剩的結果，台灣正待美國做出最終稅率決定，會持續跟美方保持密切聯繫，維護先前在台美貿易協定（ART）及投資MOU中所獲得的優惠待遇。

此外，PCB暨載板大廠欣興捲入產品生產地爭議，遭檢調搜索，引發外界對洗產地問題的關注。經濟部次長賴建信說，尊重司法調查。

賴建信指出，經濟部向來嚴格要求並輔導廠商進行盡職調查跟產品溯源、協助業者遵行國內外法規；經濟部也理解非紅供應鏈趨勢影響，希望透過輔導或實務指引，或透過經貿溝通程序，讓如何打擊洗產地、供應鏈安全標準更明確，減少廠商合規成本。

賴建信表示，為避免他國產品透過我國違規出口轉運，經濟部與財政部密切合作，近年更辦理多場座談會，明確說明我國原產地認定規則、杜絕洗產地加強措施；依照貿易法，若出口產品標示不實，最嚴重可罰300萬元，甚至廢止進出口廠商資格，也有相關刑法責任。