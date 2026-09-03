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蔣得立赴美交換遭檢舉涉簽證欺詐…美國務院回函 蔣萬安反應曝光

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提賴清德兒拿獎學金遭沈伯洋嗆…韋淳祐：陳致中增額上軍法官 扁是總統

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
陳總統的公子陳致中2001年入伍，他和同梯次的預官一起前往台中成功嶺基地接受軍官養成教育並負起保衛國家的使命。聯合報系資料照
陳總統的公子陳致中2001年入伍，他和同梯次的預官一起前往台中成功嶺基地接受軍官養成教育並負起保衛國家的使命。聯合報系資料照

台北市長蔣萬安大兒子蔣得立獲選台北市公費交換生，引發利益迴避質疑。藍營指，賴清德總統擔任台南市長時，其長子賴廷與也曾領成功大學獎學金。民進黨台北市長參選人沈伯洋回應，成功大學是中央在管，當時是馬政府執政。國民黨新媒體部前主任韋淳祐反嗆，談邏輯跟談道歉，都要先有識字能力。

韋淳祐說，他很難跟民進黨的玻璃心道歉。他反問沈伯洋拜會陳水扁時候，會跟他說陳致中特權做法很糟糕嗎？自從他講了賴廷與靠認真唸書拿到獎學金的歷程，民進黨全黨突然抓狂。立委陳培瑜要他道歉，沈伯洋要他「確認一下邏輯」。

韋淳祐強調，從頭到尾他只講了一句話「蔣得立跟賴廷與做的是同一件事——認真唸書、爭取機會、按規定申請、出去看看世界。」沈伯洋跟陳培瑜的反駁口徑一致，賴廷與申請獎學金的時候，馬英九是總統，執政的是國民黨。所以？他何時說過賴廷與有問題了？

韋淳祐說，一個孩子的爸爸是總統、是市長、是立委，都沒有關係。要看的只有一件事，他的學習軌跡有沒有被「量身訂做」。賴廷與沒有、蔣得立也沒有。那他要跟誰道歉？民進黨的玻璃心嗎？

韋淳祐提到，有一位現在是六都之一的女性市長，當立委期間曾揭露一個故事。2001年，有一個叫陳致中的成年人要考軍法預官。他的父親陳水扁，是總統，也是三軍統帥。那一年司法預官預定只錄取2名，陳致中成績是第6名，按照數學，他考不上。於是發生了2月7日考試、4月放榜。中間的3月8日，軍法局行文，增加10個錄取名額。

韋淳祐說，軍法預官歷年都是7月15日入伍，那一年5月17日軍法局又行文，把入伍分成7月和10月兩個梯次。這樣一來，陳致中就趕得上參加9、10月的律師與司法官考試。當年軍法局的說法是「純屬巧合」。考完試才加名額，這不叫錄取，這叫追加預算。第6名擠進2個位子，這不叫「實力」，這叫「運氣」。陳水扁當三軍統帥那幾年，國軍庫存最充足的物資，是巧合。

韋淳祐說，沈伯洋日前宣布，一個月內要去拜會陳水扁請益，還盛讚他是「台北市有史以來最好的市長」。既然沈伯洋醉心於邏輯，想請台灣邏輯之王回答台北市民一個問題，拜會那天，願不願意當面跟陳水扁講一講陳致中的事？要說那是有史以來最公正的一場軍法官考試，可以。要譴責那對父子的特權，也可以。任君挑選。

韋淳祐說，一個高中生，按公開簡章申請，全市25個名額，沒有增加，還要考過ELTiS，考試時間也沒變過，卻要被一群大人追著要說明。一個總統的兒子，考完試才多出十個名額，入伍日期配合他的考程調整，這些人一聲不吭，當時揭露這件事的立委叫盧秀燕。25年過去了，孩子的世界很簡單，只是有些大人太醜惡，為了選舉持續惡搞這一個高中生。

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