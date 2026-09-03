提賴清德兒拿獎學金遭沈伯洋嗆…韋淳祐：陳致中增額上軍法官 扁是總統

台北市長蔣萬安大兒子蔣得立獲選台北市公費交換生，引發利益迴避質疑。藍營指，賴清德總統擔任台南市長時，其長子賴廷與也曾領成功大學獎學金。民進黨台北市長參選人沈伯洋回應，成功大學是中央在管，當時是馬政府執政。國民黨新媒體部前主任韋淳祐反嗆，談邏輯跟談道歉，都要先有識字能力。

韋淳祐說，他很難跟民進黨的玻璃心道歉。他反問沈伯洋拜會陳水扁時候，會跟他說陳致中特權做法很糟糕嗎？自從他講了賴廷與靠認真唸書拿到獎學金的歷程，民進黨全黨突然抓狂。立委陳培瑜要他道歉，沈伯洋要他「確認一下邏輯」。

韋淳祐強調，從頭到尾他只講了一句話「蔣得立跟賴廷與做的是同一件事——認真唸書、爭取機會、按規定申請、出去看看世界。」沈伯洋跟陳培瑜的反駁口徑一致，賴廷與申請獎學金的時候，馬英九是總統，執政的是國民黨。所以？他何時說過賴廷與有問題了？

韋淳祐說，一個孩子的爸爸是總統、是市長、是立委，都沒有關係。要看的只有一件事，他的學習軌跡有沒有被「量身訂做」。賴廷與沒有、蔣得立也沒有。那他要跟誰道歉？民進黨的玻璃心嗎？

韋淳祐提到，有一位現在是六都之一的女性市長，當立委期間曾揭露一個故事。2001年，有一個叫陳致中的成年人要考軍法預官。他的父親陳水扁，是總統，也是三軍統帥。那一年司法預官預定只錄取2名，陳致中成績是第6名，按照數學，他考不上。於是發生了2月7日考試、4月放榜。中間的3月8日，軍法局行文，增加10個錄取名額。

韋淳祐說，軍法預官歷年都是7月15日入伍，那一年5月17日軍法局又行文，把入伍分成7月和10月兩個梯次。這樣一來，陳致中就趕得上參加9、10月的律師與司法官考試。當年軍法局的說法是「純屬巧合」。考完試才加名額，這不叫錄取，這叫追加預算。第6名擠進2個位子，這不叫「實力」，這叫「運氣」。陳水扁當三軍統帥那幾年，國軍庫存最充足的物資，是巧合。

韋淳祐說，沈伯洋日前宣布，一個月內要去拜會陳水扁請益，還盛讚他是「台北市有史以來最好的市長」。既然沈伯洋醉心於邏輯，想請台灣邏輯之王回答台北市民一個問題，拜會那天，願不願意當面跟陳水扁講一講陳致中的事？要說那是有史以來最公正的一場軍法官考試，可以。要譴責那對父子的特權，也可以。任君挑選。

韋淳祐說，一個高中生，按公開簡章申請，全市25個名額，沒有增加，還要考過ELTiS，考試時間也沒變過，卻要被一群大人追著要說明。一個總統的兒子，考完試才多出十個名額，入伍日期配合他的考程調整，這些人一聲不吭，當時揭露這件事的立委叫盧秀燕。25年過去了，孩子的世界很簡單，只是有些大人太醜惡，為了選舉持續惡搞這一個高中生。