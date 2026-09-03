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東莞台博會 蕭旭岑：國民黨持續努力走「和平興台」路線

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨副主席蕭旭岑今上午於廣東東莞出席「第十七屆東莞台灣名品博覽會」開幕式。圖／國民黨提供
國民黨副主席蕭旭岑今上午於廣東東莞出席「第十七屆東莞台灣名品博覽會」開幕式。圖／國民黨提供

國民黨副主席蕭旭岑今上午於廣東東莞出席「第十七屆東莞台灣名品博覽會」開幕式致詞指出，兩岸的敵對氛圍必須打破，應以善意代替對抗，以對話取代對立，國民黨將全力推動兩岸在經濟、文化、青年、社會等各領域的大交流、大合作，持續努力走「和平興台」路線，締造安穩的環境，讓台商台胞安心創業、台灣人民安居樂業。

蕭旭岑致詞時指出，東莞不僅是珠三角地區發展的核心，更是台商台胞投資興業的重鎮。今年4月10日，黨主席鄭麗文啟動「2026和平之旅」，率團訪問大陸，與大陸總書記習近平會面和對話，開啟台海和平穩定的曙光，更為兩岸雙方合力共創美好未來指明方向。

鄭麗文表示，台商台胞是兩岸交流合作的重要推手，是兩岸人民彼此理解的橋樑，是兩岸關係和平發展最重要的支持力量和監督力量。國民黨一向關心在大陸台商台胞的生活福祉和權益保障，期待也相信未來大陸對台商台胞的權益保障，一定會更加完善」。國民黨重視和支持台商台胞的初心從未改變，永遠是廣大台商朋友最堅實的後盾。

蕭旭岑指出，「東莞台灣名品博覽會」自2010年創辦以來，已經成功舉辦了十六屆。作為全大陸舉辦時間最長、影響力最大的台博會之一，為促進兩岸經貿交流合作、協助台商台企拓展市場和產業升級，做出了傑出貢獻。

蕭旭岑說，今年的台博會是第十七屆，參展的廠商數量龐大、產業類別多元，而且特別聚焦於半導體、人工智慧、機器人及精密機械等領域。相信能對台資台企轉型升級帶來積極影響，將使兩岸經貿交流及產業合作邁向另一個巔峰。

蕭旭岑表示，國民黨的憑藉和願望，都是希望台灣興旺，這就需要推動兩岸關係和平發展。因為，只有兩岸和平，才能造福民生，和平才能興台，所以，國民黨對於「和平興台」，責無旁貸。

他也說，國民黨會持續努力，在「九二共識、反對台獨」共同政治基礎上，走「和平興台」路線，締造一個安穩的環境，讓台商台胞可以安心創業、台灣人民可以安居樂業。

蕭旭岑 和平 國民黨

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