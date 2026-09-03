沈富雄澄清：我沒換腎 是摔倒姿勢太詭異像「換腎者自保方式」

87歲前立委沈富雄日前赴美期間不慎跌倒，臉部著地造成鼻樑等處明顯外傷，鮮血直流。近日他在趙少康的政論節目中親自還原事發經過，並公開受傷照片，但由於解釋跌倒時的動作引發外界誤會，以為他近期進行了換腎手術，對此沈富雄特別澄清：「我沒換腎！」

沈富雄今（3）日上媒體人黃暐瀚的新聞節目時，特別在新聞議題開始前澄清自己並未換腎。他進一步說明，人體原本的腎臟位於後腰部兩側，而接受腎臟移植後，移植腎臟通常會放置在前下腹部，因此他形容自己的跌倒姿勢，看起來很像換腎患者跌倒時保護腹部的動作，也因此引發外界誤會。

至於換腎者是否需要在跌倒時護住移植後的腎臟？沈富雄則說，其實並不必如此，只是換腎者通常在康復後，會更加謹慎保護身體，因此跌倒時往往會出現本能的反射動作，捧住新的腎臟。他也表示，一般醫師並不會特別提醒換腎者需要這樣做。

他回憶起這場在美國跌倒的意外時說，自己赴美停留約6週，返台前在當地跌倒。事發當時，一名女子見他倒地、臉部流血，曾上前詢問是否需要幫忙叫救護車，不過沈富雄考量美國醫療費用高昂，擔心就醫可能要花上數萬美元，因此婉拒對方，並表示住家就在附近，僅隔著3戶人家。

沈富雄本身是腎臟科醫師，女婿也是醫師，他表示，在跌倒後，女婿有來看他，也獲得家人的協助照料。這場意外造成沈富雄臉部多處受傷，左手也有擦傷，所幸沒有骨折，也沒有因此住院。如今傷勢已經逐漸恢復，也在節目中感嘆，這次跌倒讓自己深刻體會到「我真的老了」。