快訊

下班要帶傘！雙颱幅合還沒下完 北部、東北部周日前需留意局部大雨

蔣得立赴美交換遭檢舉涉簽證欺詐…美國務院回函 蔣萬安反應曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

沈富雄澄清：我沒換腎 是摔倒姿勢太詭異像「換腎者自保方式」

聯合新聞網／ 綜合報導
沈富雄今天澄清自己未換腎，是解釋跌倒姿勢時造成的誤會。報系資料照
沈富雄今天澄清自己未換腎，是解釋跌倒姿勢時造成的誤會。報系資料照

87歲前立委沈富雄日前赴美期間不慎跌倒，臉部著地造成鼻樑等處明顯外傷，鮮血直流。近日他在趙少康的政論節目中親自還原事發經過，並公開受傷照片，但由於解釋跌倒時的動作引發外界誤會，以為他近期進行了換腎手術，對此沈富雄特別澄清：「我沒換腎！」

沈富雄今（3）日上媒體人黃暐瀚的新聞節目時，特別在新聞議題開始前澄清自己並未換腎。他進一步說明，人體原本的腎臟位於後腰部兩側，而接受腎臟移植後，移植腎臟通常會放置在前下腹部，因此他形容自己的跌倒姿勢，看起來很像換腎患者跌倒時保護腹部的動作，也因此引發外界誤會。

至於換腎者是否需要在跌倒時護住移植後的腎臟？沈富雄則說，其實並不必如此，只是換腎者通常在康復後，會更加謹慎保護身體，因此跌倒時往往會出現本能的反射動作，捧住新的腎臟。他也表示，一般醫師並不會特別提醒換腎者需要這樣做。

他回憶起這場在美國跌倒的意外時說，自己赴美停留約6週，返台前在當地跌倒。事發當時，一名女子見他倒地、臉部流血，曾上前詢問是否需要幫忙叫救護車，不過沈富雄考量美國醫療費用高昂，擔心就醫可能要花上數萬美元，因此婉拒對方，並表示住家就在附近，僅隔著3戶人家。

沈富雄本身是腎臟科醫師，女婿也是醫師，他表示，在跌倒後，女婿有來看他，也獲得家人的協助照料。這場意外造成沈富雄臉部多處受傷，左手也有擦傷，所幸沒有骨折，也沒有因此住院。如今傷勢已經逐漸恢復，也在節目中感嘆，這次跌倒讓自己深刻體會到「我真的老了」。

沈富雄 黃暐瀚 腎臟 美國

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

蔣家第五代出才女！蔣得聆高中畢業錄取美6名校 還拉一手好琴

陳水扁慶粉絲破40萬喊開補簽會 支持者哀號：撞鍘美藝術節

家後恐成家變？李艷秋評點藍綠選戰內憂：國民黨缺一個蔡英文

見爸爸靠醫院梁柱「乖乖等待」 女兒鼻酸：曾保護我的人變小孩了

相關新聞

提賴清德兒拿獎學金遭沈伯洋嗆…韋淳祐：陳致中增額上軍法官 扁是總統

台北市長蔣萬安大兒子蔣得立獲選台北市公費交換生，引發利益迴避質疑。藍營指，賴清德總統擔任台南市長時，其長子賴廷與也曾領成功大學獎學金。民進黨台北市長參選人沈伯洋回應，成功大學是中央在管，當時是馬政府執政。國民黨新媒體部前主任韋淳祐反嗆，談邏輯跟談道歉，都要先有識字能力。

黃國昌砲轟民進黨錯誤能源政策 「綠友友」吃得腦滿腸肥成災難

核三廠即將再運轉，國民黨批評民進黨非核政策大轉彎，應為過去的錯誤向國人道歉；民進黨回擊，國民黨多位政治人物也曾反核文宣，是否應該先要求他們道歉？對此，民眾黨黃國昌今砲轟民進黨過去錯誤能源政策，造就一群「綠友友們」吃得腦滿腸肥，帶給國家社會的是一場災難，人民付出慘痛代價。

美擬加徵半導體關稅 政院：續確保台美MOU優惠待遇

美國擬對半導體加徵新關稅，行政院說，美方目前尚未公布半導體關稅調查報告，但台美MOU已確保我方取得多項優惠待遇；經濟部說，台廠近期對美加碼投資額為200億美元，主要聚焦半導體、AI需求。另針對PCB暨載板大廠欣興捲入洗產地風波，經濟部說，尊重司法調查。

沈富雄澄清：我沒換腎 是摔倒姿勢太詭異像「換腎者自保方式」

87歲前立委沈富雄日前赴美期間不慎跌倒，臉部著地造成鼻樑等處明顯外傷，鮮血直流。近日他在趙少康的政論節目中親自還原事發經過，並公開受傷照片，但由於解釋跌倒時的動作引發外界誤會，以為他近期進行了換腎手術，對此沈富雄特別澄清：「我沒換腎！」

大兒子錄取交換學生遭網路攻擊 蔣萬安：還是要給孩子空間

針對台北市長蔣萬安的大兒子蔣得立錄取北市教育局交換學生計畫，遭綠營質疑特權？並在網路攻擊、做哏圖，蔣萬安下午前往台北市議會備詢，受訪時表示「還是要給孩子一個空間」，尊重他的隱私。

東莞台博會 蕭旭岑：國民黨持續努力走「和平興台」路線

國民黨副主席蕭旭岑今上午於廣東東莞出席「第十七屆東莞台灣名品博覽會」開幕式致詞指出，兩岸的敵對氛圍必須打破，應以善意代替對抗，以對話取代對立，國民黨將全力推動兩岸在經濟、文化、青年、社會等各領域的大交流、大合作，持續努力走「和平興台」路線，締造安穩的環境，讓台商台胞安心創業、台灣人民安居樂業。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。