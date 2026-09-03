中市美村綜合服務園區啟用 盧秀燕：見證台美超過一甲子情誼

台中市美村綜合服務園區今日啟用，市長盧秀燕、美國在台協會（AIT）處長谷立言、立法院副院長江啟臣共同推動時光翻轉器，見證過去的美軍俱樂部和聯勤招待所變身為全齡共享基地，集結公托、親子館、兒童運動中心，到婦女培力、志願服務及世代共融六大功能。盧秀燕表示，「這座建築見證了台美之間超過一甲子的情誼。」

盧秀燕指出，聯勤招待所1962年設立，2006年停止營運後閒置多年，2014年她擔任立委時，成功爭取國防部於2015年無償移撥市府。她市長上任後，編列8億3226萬7000元重建美村，兼顧文資、樹木保存及市民需求，採取「局部保留、新舊共融」，讓這座見證台中發展的重要場域，重新成為服務市民的公共空間。

AIT處長谷立言表示，在1950至1960美軍駐台灣年代，這裡曾是美軍俱樂部、聯勤台中招待所，周邊還有華語學校及劉麵包店，這段歷史沒有消失，而是保留在台中城市記憶裡。走在華美街與中美街，發現地名出現「美」字，提醒半個多世紀前美國人的生活與文化曾在這塊土地留下深刻痕跡，今天歡慶象徵台美友誼、歷久彌新，持續深化的空間，從昔日美軍重要據點，華麗蛻變成美台關係新地標，並繼續見證台美愈來愈強大的夥伴關係。

谷立言說，以國防安全合作為例，台中是台灣精密無人機製造與系統整合的重鎮，也是發展航太零組件生態系中不可或缺的一環，隨著美台持續深化科技航太及國防供應鏈合作，台中勢必成為台灣無人機進軍國際、接軌全球供應鏈，強化台美區域安全的重要後盾。他最後祝福台美友誼歷久彌新，攜手展望更加繁榮安全美好的未來。

首位台灣出生太空人林琪兒今年4月在盧秀燕市長陪同下率先參訪台中市美村綜合服務園區，今日也錄製影片獻上祝福。

社會局指出，位在美村綜合服務園區的西區昇平公托，可收托 80 位嬰幼兒，是台中市收托量最大的公托；西區親子館融合在地藝術與普普風特色，一次最多可提供 74 組親子家庭遊戲；兒童運動中心是台中首座兒童技擊訓練基地，提供擊劍、柔道、空手道、跆拳道等技擊課程。

另婦女發展基地打造女性學習成長與社會參與的重要平台；世代共融基地導入學習及體驗活動，提供健康蔬食餐飲，鼓勵不同世代交流互動；志願服務推廣中心首創互動解謎空間，吸引更多民眾投入志願服務。由於美村鄰近國美館和審計新村，假日人潮、車潮眾多，中市府也特別規劃97格汽車停車位及71格機車停車位。

位在美村綜合服務園區的西區昇平公托，可收托 80 位嬰幼兒，是台中市收托量最大的公托。記者余采瀅／攝影

台中市美村綜合服務園區今日啟用。記者余采瀅／攝影