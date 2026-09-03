洪申翰赴陸開會 藍：綠未改變抗中態度

「勞動部長洪申翰因APEC前往中國開會，不代表民進黨放棄抗中！」對於此事，學者王智盛分析，綠從未反對兩岸交流，而是要看是否有預設政治前提；學者黃奎博受訪時則分析，綠的兩岸政策未因此改變，此次赴陸可對中間選民宣傳「仍可赴陸」若有意外，反可成宣傳仇中題材。

交流是否有政治前提

勞動部長洪申翰將於21日前往中國參加亞太經濟合作會議（APEC）人力資源發展部長會議。對此，中華亞太菁英交流協會祕書長王智盛分析，藍白質疑「為什麼在野黨赴陸叫統戰，部長赴陸卻叫交流？」但洪申翰這次參加的是APEC正式部長會議，我國本來就是正式會員，而今年中國是主辦國，不能把APEC視為其主辦的兩岸交流活動。

「洪申翰不是接受北京邀請前往進行政治性兩岸交流！」王智盛表示，而是代表APEC會員經濟體參加原本就具有參與權利的國際多邊會議，且兩岸交流是否健康有序，不能只看「有沒有交流」，更應看交流是否預設政治條件。台灣參與APEC的資格，是來自既有的會員身分與APEC制度。

王智盛說，若中國對洪若有不當限制或其他政治性手段，違反的就不只是兩岸默契，而是作為APEC地主經濟體對所有會員作出的公開承諾。

兩岸關係試金石

國民黨立委李彥秀受訪時則說，洪申翰願意出席九月在南京舉行的APEC人力資源發展的部長會議，當然可以算是民進黨在「反中抗中」旗幟下踏出重要的一步，也代表總統賴清德願意以洪申翰作為測試兩岸關係有沒有機會「春暖花開」的試金石。

她也呼籲中國大陸作為東道主，能夠釋出更多的善意，讓洪申翰順利成行與會，「洪申翰的一小步，是兩岸關係的一大步」。

綠抗中政策明顯雙標

不過李彥秀也分析說，民進黨兩年多來，高舉反中抗中的大旗，讓深綠獨派以及青鳥高強度的動員，洪申翰突然表態願意前往，是否代表民進黨「反中抗中」的意識形態會有重大的改變，黨內基本教義派是否接受兩岸逐漸走向官方交流、而這對於2028選舉是否會有產生影響？都需要進一步觀察。

政大國際事務學院全球及區域風險評估中心主任黃奎博受訪時表示，此次洪申翰赴陸，民進黨會宣傳是以「參與國際組織會議」的角度進行，與兩岸交流、一中無關，且相關交流過去都有慣例，發生負面事情的機會很低，倘若有矮化、洪申翰人身安全問題發生，更可作為加強對內動員或仇中的理由，因此去都不會有扣分，甚至還可微加分。

「這還可以對中間與淺藍選民交代！」黃奎博分析，包括「兩岸關係這麼差，我們還是有辦法去中國」等，但對比過去民進黨頻頻宣傳赴中很危險，還有《民族團結促進法》恐導致長臂管轄等，民進黨現在應該最擔心洪申翰的人身安全，如今卻讓曾主張台獨的洪申翰赴陸，「實在是有點雙標」。

黃奎博指出，年底的領袖會議民進黨政府「派誰去」才是兩岸關係是否回溫的觀察標的，APEC部長級會議並非評斷兩岸關係好與壞的指標，中國作為會議舉辦的東道主，本來就會邀請各「會員經濟體」赴會。

以一中原則處理

對於洪申翰赴中，中國大陸國台辦發言人張晗表示，作為今年亞太經合組織活動的東道主，中國大陸按照「一個中國」原則與APEC有關諒解備忘錄規定及慣例，處理台灣參會事宜。

不過，自去年12月以來已有25個部會和單位、超過300人次來中國大陸參加各項APEC會議，過程平順且沒有發生任何意外情形。

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