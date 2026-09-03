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轟徐巧芯「圍油救蔣」編政治劇本 民進黨：有證據就給檢調

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨發言人林楚茵今天表示，衛福部及法務部均已嚴正駁斥相關說法，徐巧芯既宣稱掌握具體事證交給檢調，就該讓司法查明真相，而不是捕風捉影、無事生非。聯合報系資料照片
民進黨發言人林楚茵今天表示，衛福部及法務部均已嚴正駁斥相關說法，徐巧芯既宣稱掌握具體事證交給檢調，就該讓司法查明真相，而不是捕風捉影、無事生非。聯合報系資料照片

國民黨立委徐巧芯透過臉書影射法務部高層介入中聯油脂案，並指出20％下架門檻是賴清德總統決定。民進黨發言人林楚茵今天表示，衛福部及法務部均已嚴正駁斥相關說法，徐巧芯既宣稱掌握具體事證交給檢調，就該讓司法查明真相，而不是捕風捉影、無事生非。

林楚茵指出，衛福部已駁斥「食藥署長姜至剛與案件相關人士互動良好」的說法，並指出雙方並不相識，相關內容純屬子虛烏有，是散布不實資訊。面對如此具體的事實澄清，徐巧芯若仍堅持指控，就應提出經得起司法檢驗的證據，而不是把聽說加工成內幕、把臆測包裝成真相。

林楚茵質疑，台北市長蔣萬安身為台北市食品安全委員會召集人，任內15次食安會議遭揭露缺席11次，北市過去的油品抽驗也遭質疑未檢驗苯駢芘。在蔣市府食安把關責任受到檢視之際，徐巧芯將矛頭轉向中央，甚至一路影射總統、法務部及食藥署，這不是「圍油救蔣」、企圖替蔣萬安轉移焦點，什麼才是？

林楚茵表示，既然徐巧芯自稱已把證據交給檢調，就該讓司法好好調查，而不是繼續在外面亂放話。徐巧芯過去接連捲入印太經濟框架案、台捷援助烏克蘭案，以及共諜案偵辦資訊外洩等三起洩密疑雲，面對自身案件時曾批評北檢將偵查不公開變成偵查大公開；如今自己一邊喊送檢調、一邊又在外面大噴政治口水，若真如她所言掌握案件未公開資訊，此等隨意洩漏案情的行徑，本質上即是嚴重的洩密行為，嚴重的雙標令人難以接受。

徐巧芯 證據 檢調

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