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【重磅快評】蔣萬安為姚淑文洗產地？綠營遇蔣就著急

聯合報／ 主筆室
台北市社會局長姚淑文（右）6月獲指派出任富邦金控公股董事，日前引發綠營質疑，藍議員則力挺，認為可推動富邦金控善社會企業責任。聯合報系資料照片
台北市社會局長姚淑文（右）6月獲指派出任富邦金控公股董事，日前引發綠營質疑，藍議員則力挺，認為可推動富邦金控善社會企業責任。聯合報系資料照片

北市發生女童遭猥褻案，北市社會局長姚淑文被綠營質疑產業經驗空白，不宜擔任富邦金控官股董事，但藍營認為金控不只要懂賺錢，也要懂回饋社會，姚兼任董事並無不可。其實賴政府也指派勞動部次長出任華南金控董事，這也是政府行之有年的常態性派任。綠營可以，為何藍營就不行？

姚淑文是今年6月獲指派出任富邦金控公股董事，這項人事安排日前引發綠營質疑，民進黨立委林楚茵與市議員林延鳳指稱，市府作為富邦金控最大單一股東，過去多由財政局長、法務局長或主計處長擔任董事，姚淑文為社工、犯罪防治背景，產業經驗空白，這項人事安排是政治酬庸，市長蔣萬安幫親信「洗產地」鍍金履歷。

但也有藍營議員力挺人事案，游淑慧即認為，富邦金控每年有數億元公益捐贈，北市府既為重要股東，應把照顧弱勢兒少、獨居長者、身障者及急難救助等需求帶進富邦金控的ESG與公益規畫，法律並未規定金控董事必須是金融背景，姚長期投入社福，進董事會不是去操盤股票，而是代表市府推動富邦金控善社會企業責任。

其實，姚淑文擔任富邦金控公股董事以來，至今也只出席過兩次董事會。根據公務人員兼職規定，單一兼職每個月實領兼職費上限是8500元，如果兼任常務董事則為1萬2750 元；多重兼職上限每月最高領1萬7000元，姚淑文屬於單一兼職，每月最多就是領8500元，如果這要算酬庸，未免太小兒科了。 

非財經背景的高階文官兼任金控董事，姚淑文並非個案，例如勞動部次長李健鴻目前就兼任華南金控的董事，李是學者出身的官員，代表政府出任華南金控董事就是標準的公股代表安排，一年半以來未曾被質疑為酬庸，因為這種人事案一直被認為是政府體制行之有年的常態性建制派任。

在李健鴻之前，綠委郭國文擔任勞動部次長期間也曾兼任第一金控董事，前勞動部次長劉士豪也同樣代表公股出任過兆豐金控董事，即使郭國文是政治人物，但在野黨並未攻擊人事案是酬庸；真要討論酬庸，曾任宜蘭縣長、農委會主委的林賢聰換跑道去當兆豐金旗下資產管理公司董事長，恐怕才是不折不扣的酬庸。

再回到姚淑文，市府首長兼任富邦金控董事是歷年來的常態慣例，這次指派社會局長兼任董事確屬首例，但另外兩席董事具財經背景，在積極推進ESG及多元價值面向應屬加分，這和李健鴻出任金控董事的邏輯並無二致，相較於郭國文，更難套用酬庸的指控；姚剛上任，綠營就急著蓋棺論定她不適格，到底在急什麼？抑或凡是扯到蔣萬安就非急不可？

綠營 蔣萬安 產地

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