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陳水扁慶粉絲破40萬喊開補簽會 支持者哀號：撞鍘美藝術節

聯合新聞網／ 綜合報導
陳水扁宣布將於台北舉辦粉絲補簽會。圖擷自「陳水扁新勇哥物語」粉專
陳水扁宣布將於台北舉辦粉絲補簽會。圖擷自「陳水扁新勇哥物語」粉專

前總統陳水扁Threads粉絲數突破40萬，他今（3）日宣布將舉辦「阿扁也想見到你」補簽會台北站，活動預計9月20日下午在凱達格蘭基金會登場，力挺兒子陳致中（現為凱達格蘭基金會執行長）。消息曝光後，不少支持者留言表達期待，也有人因活動日期與台南「鍘美藝術節」等活動撞期而哀號，直呼「高鐵票都訂好了」。

陳水扁今日一早在臉書粉專Threads等社群平台發文表示，感謝一路支持他的網友，也看到大家對於線下見面的期待，因此決定舉辦粉絲突破40萬的紀念補簽會。活動時間為9月20日下午1時30分至4時30分，地點位於台北市松山區民生東路的凱達格蘭基金會，現場採排隊方式入場，不另行發放號碼牌。

陳水扁也提到，台北是他過去打拚從政時期的「新故鄉」，而如今的凱達格蘭基金會所在地，過去是他的市長及總統官邸，希望大家來到這裡時，就像老朋友拜訪一樣自在。

貼文引發粉絲熱烈回應，有網友留言「留台北扁迷看」、有人表示「不在台北」直呼可惜，也有支持者預祝活動「人潮爆滿、氣勢磅礴，大成功」，還有人詢問高雄場是否還有機會。

值得注意的是，部分網友發現9月20日活動與「2026台南文藝負心運動之鍘美藝術節」撞期，笑稱「但我還是要去見阿扁，來回趕場」；也有網友哀號：「旅館車票都訂了，您現在跟我說要辦簽名會？我該怎麼辦？」引來「鍘美藝術節」活動小編親留言回覆「我們有五天」，若希望參與補簽會，也可選擇其他非撞期的日子前往台南。

陳水扁 藝術節 陳致中 粉絲 台南

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