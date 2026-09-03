瓜地馬拉內政部長：台灣是極重要夥伴 堅定支持邦誼

瓜地馬拉內政部長畢耶達率團訪台，他感謝台灣協助瓜國改善治安，是極為重要的合作夥伴，同時強調，瓜地馬拉總統阿雷瓦洛堅定支持兩國邦誼。

外交部發布新聞稿指出，畢耶達（Marco AntonioVilleda Sandoval）一行8月30日至9月3日應邀訪台，外交部次長陳明祺代表部長林佳龍9月2日午宴款待畢耶達一行，表達政府誠摯歡迎。

陳明祺感謝畢耶達自去年10月上任以來，積極改善瓜地馬拉治安及警察待遇與值勤裝備，台灣也透過捐贈瓜國內政部超過500輛台灣品牌的警用機車，協助強化瓜國警方第一線值勤的機動力。

陳明祺也提到，爲提升瓜國執法人員職能，外交部委託法務部調查局為15名瓜國學員，在台開辦「資訊安全與網路犯罪防制人員培訓課程」專班，透過分享台灣在資安及打擊網路犯罪方面的實務經驗，強化瓜國執法人員的專業能力。

陳明祺強調，台瓜兩國92年深厚邦誼奠基於珍視自由、民主、人權等普世價值，政府與人民誠摯感謝瓜國長期堅定支持台灣參與聯合國、世界衛生組織與國際刑警組織等重要國際組織，並盼瓜國政府續予台臂助。

畢耶達說，感謝外交部積極協助瓜地馬拉內政部辦理「資訊安全與網路犯罪防制人員培訓課程」專班，甚有助於瓜國因應近來遭受國外駭客的網路攻擊。此外，台灣政府為協助瓜國改善治安所援贈的500多輛優質的台灣品牌摩托車，大幅增進值勤警員的機動性與工作效率，這些合作案例都說明台灣是瓜國極為重要的合作發展夥伴。

畢耶達強調，阿雷瓦洛（César Bernardo Arévalo deLeón）堅定支持台瓜兩國邦誼，瓜國政府也會持續在各個場合為台灣爭取參與國際組織而發聲。瓜地馬拉一直是台灣忠實的友邦，從一而終。

外交部說明，畢耶達訪台期間拜會法務部、內政部、法務部調查局，並參加「資訊安全與網路犯罪防制人員培訓課程」專班結訓典禮，以及參訪台北捷運行控中心、新竹科學工業園區、國立故宮博物院、台北101、龍山寺、國立傳統藝術中心宜蘭傳藝園區與金車噶瑪蘭酒廠等經文設施。