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李彥秀：美拋台擴大投資對晶片戰增強施壓 台主權AI利基在哪？

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
國民黨立委李彥秀。聯合報系資料照
國民黨立委李彥秀。聯合報系資料照

美國商務部長盧特尼克2日接受CNBC訪問時表示，台灣下周將宣布對美國投資200億到300億美元，他補充說這是先前與台灣貿易協議的一部分，並說川普政府評估開徵新一輪半導體關稅，或許會提高外國製晶片稅率，好吸引更多製造業回流美國。國民黨立委李彥秀分析，一方面是為刺激共和黨11月期中選舉，另一方面也顯示美方晶片大戰略施壓力道增強，當硬體製造加碼投資美國，未來台灣發展主權AI利基在哪裡？

李彥秀指出，盧特尼克的談話並不讓人意外，美國將在11月初迎來期中選舉，據路透社最新民調顯示，川普總統施政滿意度停留在33%的歷史低點，受到伊朗戰爭、通貨膨脹影響，選民熱情明顯向民主黨傾斜，川普必須透過製造業回流美國、創造更多高薪職缺，為共和黨刺激選情。

李彥秀說，盧特尼克的談話只是川普一貫以來「晶片大戰略」的一環，競選期間，川普就多次點名台灣，認為有98％的晶片生意都去了台灣，稱台灣把美國生意都搶走了，應該阻止他們向他們徵收關稅、台灣如果要美國保護，就該繳保護費，去年初盧特尼克也直言，美國目標是把台灣40%半導體供應鏈移到美國，美國商務部更表示在232 條款架構下實施的關稅，晶片免稅額度與設廠產能掛勾，未來美方施壓的力道只會越來越大。

李彥秀說，發展主權AI，電力、算力（硬體支撐）、腦力（軟體表現）與製造力缺一不可，硬體製造是台灣的強向，造就近兩年經濟快速增長，但是除硬體供應鏈布建外，台灣在電力、算力以及腦力上，仍和亞洲鄰國有相當大距離，以至於台灣在全球AI指數（Global AI Index）排名遠遠落後美國、中國大陸、新加坡、南韓、日本，排名16，當硬體製造加碼投資美國，台灣未來發展主權AI的利基在哪裡，是政府必須面對的嚴肅課題。

晶片 李彥秀 主權

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