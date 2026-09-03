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中國施壓無所不在？ 帛琉「台灣之夜」驚見可疑人士拍照

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

目前正在我國太平洋友邦帛琉交流、參與「太平洋繁榮特展」（Pacific Prosperity Exhibit，榮邦特展）的外交部國際青年大使以及「台灣國際青年大使協會」成員們，在參與台帛共同舉辦的「台灣之夜」活動時，發現有操中國口音的不明人士徘徊會場周邊，並持續對現場拍照、紀錄與會貴賓，引發青年大使關注。

「台灣國際青年大使協會」2日晚間在社群平台發文指出，1日晚間帛琉與台灣共同舉辦「台灣之夜」，活動期間卻有操中國口音的不明人士在會場周邊持續拍照、記錄與會貴賓。協會指出，從PIF峰會前中國官員公開警告台灣參與「總會有後果」、對帛琉發布旅遊警示，到活動現場出現拍照記錄情形，如同外交部長林佳龍所說，這就是把正常的人民往來「武器化」，「只是這次中國的威脅第一次赤裸裸展現在我們面前，這也是一種衝擊」。

青年大使協會表示，「台灣之夜」原是一場單純的聯誼晚會，大家聊天、交流、認識彼此，但現場卻出現熟悉的畫面，有操著中國口音的不明人士，在會場周邊持續拍照、記錄與會貴賓。協會表示，「說真的，第一個感覺不是害怕，而是有點荒謬」。

協會指出，這幾天發生的事情其實都連在一起。PIF峰會前，中國太平洋島國事務特使錢波就先表示，台灣如果參與「總會有後果」；帛琉總統惠恕仁也公開表示，帛琉因為邀請台灣而受到中國報復，中國甚至發布旅遊警示，要中國旅客避免前往帛琉。

「跟台灣走太近，會有麻煩，中國不會放過你。」青年大使協會表示，從公開威脅、把觀光當成施壓工具，到活動現場的拍照記錄，背後傳遞的訊息其實很簡單。

「我們很困惑的是，台灣只是想跟大家好好交朋友，為什麼中國一定要用這種方式跟世界相處？」協會指出，這幾天在帛琉，青年大使與許多當地人分享台灣，也交了很多新朋友，這些交流很自然，也沒有那麼複雜。如果有人想用恐懼讓大家不敢靠近台灣，「那我們能做的，就是繼續走出去、繼續交朋友」。

帛琉 外交部 貴賓

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