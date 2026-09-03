從政近30年不再參與選舉 黃珊珊：沒有遺憾

年底地方選舉本周開始登記，民眾黨前立委黃珊珊今天表示，最近不斷有人問她「還會不會參與選舉」，自己的答案很清楚就是不會，這一生總共參加過9次選舉，其實早在2015年生病的時候，當時就決定不再參選台北市議員，「現在我已經完成我的任務，我盡過力，也沒有遺憾。」

黃珊珊上午在臉書以「面對未來，初心從未改變」為題發文表示，最近不斷有人問她「還會不會參與選舉」，自己的答案很清楚就是不會，這一生總共參加過9次選舉，包括6次台北市議員、2次立法委員及1次台北市長，過去也多次幫忙總統和立委輔選，「從28歲第一次投入選舉開始，我的人生幾乎一直都在選舉。」

黃珊珊指出，從掃街、拜票、站路口到跑市場，她一遍又一遍地向選民說明，自己為什麼要做這件事，選舉有贏也有輸，過程中有很多感動，當然也有疲憊、挫折與無奈，但是只要選擇站出來，就必須把該走的路走完。

黃珊珊透露，其實早在2015年生病的時候，她就決定不再參選第六次議員連任，當年自己第一次真正面對生命可能結束，「躺在病床上，很多原本放不下的事，忽然都沒有那麼重要了；我告訴自己，如果能夠平安走出醫院，往後的日子要為自己和家人而活。」

黃珊珊說，現在回過頭看，顯然當時的責任還沒有結束，後來她又多走了10年政治路，包括走進台北市政府和立法院，人生不同的時間點，有些未完成的責任必須承擔，自己也希望能夠多做一點，「現在我已經完成我的任務，我盡過力也沒有遺憾。」

黃珊珊表示，政治可以很熱血，但其實也很現實，「它讓我看見善用制度能夠幫助人，也讓我知道只要不改變，制度就只能停在原地；我見過認真做事的人，也見過很多需要被照顧，卻不知道該向誰求助的人」，因此她始終沒有辦法對公共事務視而不見，現在只要看見問題，還是會想「有沒有更好的方法」，這個習慣一輩子都改不了。

黃珊珊指出，關心公共事務，不一定要參選；想要讓社會更好，也不一定要有一個職位，選舉只是參與公共事務的一種方法，但是不是唯一的方法，現在只是不會再為選舉的輸贏，衡量自己做的事情有沒有價值，「看到不合理的事，我還是要說；遇到需要幫忙的人，能做的我還是會做；值得推動的公共議題，我也不會袖手旁觀。」

黃珊珊說，她仍然關心法律是否公平、政策是否真正照顧到百姓、城市是否更適合生活，還有台灣是否更安全更自由，只是以後會用不同的身分做一樣的事情，回到喜歡的工作學習新事物、繼續追逐夢想，同時也透過寫作與領悟，分享自己的經驗與想法，不需要參與選舉才有資格關心國家，不需要擁有權力才能為社會做事。

「對的事盡力推動，不對的事提出意見，只要能夠幫忙就盡一份力」，黃珊珊表示，她的從政初心一直都是「打造更好的台灣，留給下一代」，這件事情不會停止，但是人生可以更簡單更自在，接下來不管站在哪一個崗位，自己還是會做一樣的事情，讓台灣更好的心願從來沒有改變。