民團參與帛琉台灣之夜 揭遭有中國口音人士拍照記錄

外交部長林佳龍出訪友邦帛琉，日前出席「台灣之夜」，參與活動的台灣國際青年大使協會在社群媒體揭露，活動會場周邊出現有中國口音的不明人士，持續拍照、記錄與會來賓。

林佳龍8月27日至9月3日率團赴帛琉共和國，出席第55屆「太平洋島國論壇」（Pacific Islands Forum，PIF）峰會相關活動，1日出席台帛共同舉辦的「帛琉台灣之夜」。國際青年大使協會在臉書發文表示，青年大使出席台灣之夜活動時，發現有說中國口音的不明人士在會場周邊徘徊。

台灣國際青年大使協會指出，該名不明人士在會場周邊持續拍照、記錄與會來賓。從PIF峰會前中國官員公開警告台灣參與「總會有後果」、對帛琉發布旅遊警示，到活動現場出現拍照記錄情形，如同林佳龍所說，這就是把正常的人民往來「武器化」，這次中國威脅首次赤裸裸展現眼前，這是一種衝擊。

該協會表示，「說真的，第一個感覺不是害怕，而是有點荒謬」，「台灣之夜」原是一場單純的聯誼晚會。從公開威脅、把觀光當成施壓工具，到活動現場的拍照記錄，背後傳遞的訊息其實很簡單，就是「跟台灣走太近，會有麻煩，中國不會放過你」。

該協會說，令人困惑的是，台灣只是想好好交朋友，「為什麼中國一定要用這種方式跟世界相處？」這幾天在帛琉，青年大使與許多當地人分享台灣，也交了很多新朋友，這些交流很自然，也沒有那麼複雜。如果有人想用恐懼讓大家不敢靠近台灣，「那能做的就是繼續走出去、交朋友」。