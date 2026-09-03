社會局長任富邦董事遭質疑 游淑慧提2大理由駁斥

北市發生女童遭性猥褻案後，北市社會局長姚淑文遭質疑6月指派任富邦金控官股董事。國民黨議員游淑慧問「社會局長為什麼不能當富邦金董事？」社會局長不懂金融專業，但懂社會公益和企業社會責任金控公司不只要懂賺錢，也要懂回饋社會、企業文化性別平等、多元共融。

游淑慧說，這兩年她一直質詢富邦金議題，兩個方向：第一，希望富邦金有合理的股利配發率，讓北市府能增加股東收入。第二，希望富邦更積極扮演ESG角色，讓企業公益資源和台北市的社福需求接軌。

游說，富邦金控暨子公司近年每年都有數億元公益捐贈。2025年總額約5.96億元，其中約61.86%投入集團旗下五家基金會，其餘則捐給公益及其他團體。所以她過去在議會曾提出：北市府既然是富邦重要股東，能不能也把市府要照顧的弱勢兒少、獨居長者、身障者、急難救助等第一線需求，帶進富邦的ESG與公益規畫？

游舉例，如每年富邦金編列公益預算裡面，除了捐給自己基金會，也能按市府持股比例配合市政社福需求。今年富邦金董事改選，北市府三席法人代表中，除了財政局長、法務局長，也加入了社會局長姚淑文。

對於有人質疑「社會局長懂金融嗎？」「為什麼可以當富邦金董事？」游淑慧說，她不知道這個新任命跟她的質詢有沒有關係，但想問的是「為什麼不可以？」

「法律並沒有規定每一位金控董事都必須是金融背景。」游淑慧說，董事會需要財務、法律、經營專業，也同樣可以有ESG、社福與公益專業，姚淑文長期投入社福工作，現在又擔任台北市社會局長。她進董事會不是去操盤股票，而是代表台北市政府 希望富邦金控除了賺錢以外，也善社會企業責任。如果能把第一線弱勢需求社福觀點帶進富邦董事會，她認為這正是董事多元化的價值。

游說，而且公務員兼任公股董事，本來就是公務任務，兼職數量與兼職費也都有嚴格法規限制，並不是外界想像中的「肥缺」。她真正關心的，不是誰多了一個頭銜，而是北市府派出去的董事：有沒有替市民顧好資產？有沒有爭取合理股東報酬？有沒有做好公司治理監督？也有沒有機會讓富邦每年數億元的公益資源，納入社會弱勢？

「所以有社福背景的人 能不能參與公司治理？我認為不只可以，而且很合理。」