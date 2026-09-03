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「有些武器不須買」軍人節楷模 轟美國鴨霸

聯合報／ 記者李人岳洪哲政屈彥辰／台北報導

國防部昨天舉行九三軍人節暨全民國防教育日表揚大會，賴清德總統致詞時表示，明年度國防預算首度突破一兆元，達一兆一二二五億元，持續超過ＧＤＰ的百分之三，也持續照顧官兵、調整待遇。不過，有受獎的後備幹部質疑美國是「鴨霸的國家」，直言國軍有些武器不需要向美國採購。

獲得「後備輔導幹部楷模」獎項的後備指揮部全國委顧團總團長姜文郎會前表示，有些武器不需要向美國採購，因為他發覺美國「不是一個很好的朋友」；國軍的武器當然是以防衛為主，有一些比較精進的武器，依我們的科技已經能夠發展，不需要聽這些「鴨霸的國家」來採購。姜文郎發言後，強調這是他個人見解。後備指揮部表示，相關發言不代表國軍立場。

賴總統昨強調照顧官士兵，但明年度國防預算書，軍官士官未服滿年限退伍賠償金的歲入預算，編列一億三九九七萬元，較上年度增列二二四五萬餘元。國民黨立院黨團書記長許宇甄說，該給軍人的加薪不給，軍人要走的賠款倒是算得清清楚楚，這就是賴政府的敬軍？

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