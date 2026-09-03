聽新聞
0:00 / 0:00
「有些武器不須買」軍人節楷模 轟美國鴨霸
國防部昨天舉行九三軍人節暨全民國防教育日表揚大會，賴清德總統致詞時表示，明年度國防預算首度突破一兆元，達一兆一二二五億元，持續超過ＧＤＰ的百分之三，也持續照顧官兵、調整待遇。不過，有受獎的後備幹部質疑美國是「鴨霸的國家」，直言國軍有些武器不需要向美國採購。
獲得「後備輔導幹部楷模」獎項的後備指揮部全國委顧團總團長姜文郎會前表示，有些武器不需要向美國採購，因為他發覺美國「不是一個很好的朋友」；國軍的武器當然是以防衛為主，有一些比較精進的武器，依我們的科技已經能夠發展，不需要聽這些「鴨霸的國家」來採購。姜文郎發言後，強調這是他個人見解。後備指揮部表示，相關發言不代表國軍立場。
賴總統昨強調照顧官士兵，但明年度國防預算書，軍官士官未服滿年限退伍賠償金的歲入預算，編列一億三九九七萬元，較上年度增列二二四五萬餘元。國民黨立院黨團書記長許宇甄說，該給軍人的加薪不給，軍人要走的賠款倒是算得清清楚楚，這就是賴政府的敬軍？
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。