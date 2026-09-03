徐佳青挨罰未公告 藍白痛批監院

僑委會委員長徐佳青爭議不斷，民眾黨立院黨團昨表示，徐佳青用特權讓兒子登東沙島，監察院至今未對外發布廉政專刊，理由是現在沒有監委。

民眾黨團質疑，監察院認定圖利裁罰十萬元，至今沒有對外公布，監察院聲稱現無監察委員，所以廉政專刊不會發出，「抄柯文哲的家，只要靠一個執行秘書發文；罰徐佳青十萬，就如此為難？」

國民黨團書記長許宇甄表示，監察院的說法根本不通；第六屆監委七月卅一日屆滿，但第三二○期廉政專刊八月十一日照常出刊，難怪人民會質疑監察院「只敢打蒼蠅、不敢打老虎」。

監察院回應，針對罰鍰確定案件的公告，依規須經監委組成廉政委員會審議，目前仍待第七屆監察委員到任並組成廉政委員會，才能就裁罰確定名單審議後發布在廉政專刊。

民眾黨團總召陳清龍痛批，監院廉政委員會早在今年六月開會決議裁罰徐佳青，「現在已經九月，把裁罰資料公告上網到底有什麼困難？」監院硬扯「還要經廉政委員會再次審議」，效率如此不彰，關門剛好而已。