賴總統長子也曾拿獎學金？藍：換一個爸爸就從「上進」變「醜聞」

台北市長蔣萬安大兒子蔣得立申請台北市教育局國際交換學生計畫，遭質疑未利益迴避。國民黨新媒體部前主任韋淳祐指出，與賴清德總統兒子同名同姓的孩子，也曾在賴剛擔任台南市長時拿到成功大學獎學金。同一件事，換一個爸爸，就從「上進」變成「醜聞」。那有問題的不是獎學金，是民進黨心理扭曲的程度。

韋淳祐指出，一個小孩，不管是政治人物的小孩，還是隔壁鄰居的小孩，都該有靠自己爭取機會的空間。台北市長蔣萬安的兒子蔣得立，一個高中生，用合法合規的方式唸書、申請、錄取，拿到一個出去看看的機會。這件事從頭到尾，沒有哪一個環節有錯。但民進黨議員簡舒培等人說，蔣萬安是台北市長，領這筆補助就「不合理」，話裡話外還暗示是占便宜。

韋淳祐指出，一位與賴總統長子同名同姓的賴廷與，剛好也念電機、剛好也在同一個年代出國、剛好連求學履歷都排得一模一樣。而在履歷上，清清楚楚寫著一筆獎學金：「Joint and Dual Degree Scholarship Award, NCKU, 2011」——成功大學雙聯學位獎學金，2011 年。

韋淳祐說，2011 年，賴清德剛坐上台南市長的位子。這位跟總統兒子無論姓名與求學履歷都幾乎一模一樣的賴廷與，拿這筆獎學金，有任何「不合理」嗎？沒有，一點問題都沒有。不管他爸是誰，都沒有問題。因為蔣得立跟賴廷與，做的其實是同一件事：認真唸書、爭取機會、按規定申請、出去看看世界。

韋淳祐酸，同一件事，換一個爸爸，就從「上進」變成「醜聞」。那有問題的不是獎學金，是民進黨心理扭曲的程度。他們查的不是補助，是姓氏。而且照這個邏輯推下去，政治人物的小孩想證明自己清白，就只剩最後一條路了「考差一點」。

韋淳祐說，這世界上真正有問題的，從來不是小孩。是那些選舉一到，連小孩的成績單都要拿來算票的大人。世界很大，大到每個孩子都想出去看看；世界很小，小到有些噁心的大人，選戰打來打去只剩下一個高中生。

國民黨新媒體部前主任韋淳祐指出，這位賴廷與的履歷上，清清楚楚寫著一筆獎學金「成功大學雙聯學位獎學金，2011 年。」2011 年，賴清德剛坐上台南市長的位子。圖／取自風向123事臉書