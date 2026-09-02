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談半導體 蕭美琴：台灣現有地位非理所當然

中央社／ 台北2日電

副總統蕭美琴今天出席由SEMI國際半導體產業協會及TSIA台灣半導體產業協會共同舉辦的「2026科技菁英領袖晚宴」，她表示，台灣應為共同建立的成就感到驕傲，但絕不能將現有地位視為理所當然；面對未來，台灣必須持續學習、投資及調適，並與國際夥伴攜手合作。

總統府發布新聞稿指出，蕭副總統晚間出席由SEMI國際半導體產業協會及TSIA台灣半導體產業協會共同舉辦的「2026科技菁英領袖晚宴」，數百名國內外產官學研人士與會。

副總統致詞分享，日前SEMI國際半導體產業協會全球董事會主席吳田玉曾表示，面對未來，必須「抱持謙卑前行」。她認為，用這句話形容台灣也非常貼切。

蕭副總統表示，台灣應該為共同建立的成就感到驕傲，但絕不能將現有地位視為理所當然。面對未來，台灣必須持續學習、投資及調適，並與國際夥伴攜手合作。

晚宴中，蕭副總統頒發「SEMI半導體女性領袖表彰」給台積電企業永續顧問何麗梅，並頒發「產業貢獻獎」給傑出產業界人士，肯定他們在半導體產業發展上的卓越領導與長期投入。

半導體 蕭美琴 吳田玉

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