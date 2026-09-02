聽新聞
0:00 / 0:00
談半導體 蕭美琴：台灣現有地位非理所當然
副總統蕭美琴今天出席由SEMI國際半導體產業協會及TSIA台灣半導體產業協會共同舉辦的「2026科技菁英領袖晚宴」，她表示，台灣應為共同建立的成就感到驕傲，但絕不能將現有地位視為理所當然；面對未來，台灣必須持續學習、投資及調適，並與國際夥伴攜手合作。
總統府發布新聞稿指出，蕭副總統晚間出席由SEMI國際半導體產業協會及TSIA台灣半導體產業協會共同舉辦的「2026科技菁英領袖晚宴」，數百名國內外產官學研人士與會。
副總統致詞分享，日前SEMI國際半導體產業協會全球董事會主席吳田玉曾表示，面對未來，必須「抱持謙卑前行」。她認為，用這句話形容台灣也非常貼切。
蕭副總統表示，台灣應該為共同建立的成就感到驕傲，但絕不能將現有地位視為理所當然。面對未來，台灣必須持續學習、投資及調適，並與國際夥伴攜手合作。
晚宴中，蕭副總統頒發「SEMI半導體女性領袖表彰」給台積電企業永續顧問何麗梅，並頒發「產業貢獻獎」給傑出產業界人士，肯定他們在半導體產業發展上的卓越領導與長期投入。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。