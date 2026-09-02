巴紐外長籲他國仿效關台灣駐處 外交部斥扈從中國大陸

巴布亞紐幾內亞外長特卡琴科片面宣稱關閉台灣駐處，媒體報導，特卡琴科日前再呼籲太平洋國家仿效。外交部今天嚴正駁斥特卡琴科「扈從中國的不當說法」，並重申兩岸互不隸屬是公認現狀。

特卡琴科（Justin Tkatchenko）7月片面宣稱「立即關閉台灣駐巴紐代表處」。媒體報導，特卡琴科日前又在太平洋島國論壇受訪表示，巴紐將台灣視為中國的一個省，並稱巴紐已開創先例，呼籲其他太平洋島國在與中國發展關係時效仿巴紐做法。

外交部下午回覆中央社記者提問時表示，對於特卡琴科扈從中國的相關不當說法，外交部予以嚴正駁斥並重申，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，這已是國際公認的事實及台海客觀現狀。

外交部指出，台灣與太平洋地區國家一向秉持「太平洋之道」互動交往，並依據外交部長林佳龍總合外交理念及透過落實榮邦計畫，與台灣的友邦、區域內其他友好國家及太平洋島國論壇進行交流合作，多年來台灣身為負責任與代表良善力量的太平洋家庭之一員，積極為區域和平與繁榮做出貢獻，成果早已廣受各界肯定。台灣未來也仍將堅持理念，與太平洋地區其他成員攜手前行。

因應巴布亞紐幾內亞片面宣布關閉台灣駐處，台灣已正式停止在現貨市場進口巴紐的液態天然氣，外交部將視巴紐政府後續回應，滾動式調整因應措施；台灣駐巴布亞紐幾內亞代表處目前仍正常運作。