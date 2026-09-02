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採購法中區說明會 工程會：廢除3家及底價制度獲贊同

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院公共工程委員會2日在台中國立自然科學博物館舉辦政府採購法修法中區說明會，由副主委陳為祥（左2）等人出席。圖／工程會提供
行政院公共工程委員會2日在台中國立自然科學博物館舉辦政府採購法修法中區說明會，由副主委陳為祥（左2）等人出席。圖／工程會提供

為凝聚採購法修法共識，行政院公共工程委員會1日舉辦中區說明會。工程會說，與會者對廢除3家及底價制度表達贊成，並熱烈討論停權執行及契約範本效力剛性化。

政府採購法修法中區說明會昨日於台中國立自然科學博物館舉行，近200人參加。由於說明會報名踴躍，工程會預計9月9日於中區加開一場說明會，後續將持續規畫北、中、南、東分區說明會，面對面交流蒐集第一線實務意見，作為修法重要參考。

工程會說，與會人員從第一線採購實務出發，對於停權執行及契約範本效力剛性化熱烈討論；也對廢除3家及底價制度表達贊成，但建議底價制度廢除後，建議整合公開徵求、公開閱覽及採購預告為單一機制、等標期修法、最有利標制度、小額採購額度，及停權性質等。

工程會副主委陳為祥表示，現行採購法部分制度源自早期以防弊為主要考量的稽察制度，隨著時代變遷，採購資訊公開程度大幅提升，第1次公開招標須有3家廠商才能開標、查核金額以上案件通知上級監辦，有編列預算還要再訂定底價，以及層層保密制度等，均有重新檢討的必要。

陳為祥強調，採購法修法並非單純鬆綁，也有相對應的配套措施，就是希望在防弊、效能與透明之間取得最好的平衡。感謝各地機關同仁蒞臨參與說明會，並請大家踴躍提供實務意見，工程會於蒐集意見精進條文後，預計於年底再次辦理新版修法預告。

工程會 修法 契約 公共工程 政府採購法

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