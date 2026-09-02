徐佳青遭罰案被控拖延公布 監院：須待新監委上任審議

國民黨團與民眾黨團今天質疑，僑委會委員長徐佳青違反利益衝突迴避法並遭裁罰，但監察院卻拖延公布。監察院回應，依法規定須經監察委員組成廉政委員會審議，因此須待第7屆監委上任審議才能發布於廉政專刊。

第6屆監委7月31日卸任，賴清德總統已提名第7屆監委名單，尚待立法院審議後行使同意權。

民眾黨立法院黨團日前表示，「2025僑青東沙生態體驗營」是徐佳青為兒子量身打造的活動，辦完一次就再也沒辦過，此案經監察院調查，已於今年6月17日完成裁處，認定徐佳青「知有利益衝突情事未自行迴避」，依法開罰。

民眾黨團今天再表示，監察院竟僅輕罰徐佳青新台幣10萬元，如今更以「沒有監察委員」為由，拖延廉政專刊發布。監察院過去處理民眾黨前黨主席柯文哲案件時，刑事判決都還沒定讞就火速移送強制執行，但罰徐佳青10萬元，「怎麼就如此為難了」。

國民黨立法院黨團也發布新聞稿說，發布廉政專刊是監察院常態性行政業務，何時需要監委開會核准，嚴正要求監察院一週內恢復廉政專刊的發布作業，將徐佳青裁罰紀錄完整上網公告。

監察院透過新聞稿回應，依監察院廉政委員會設置辦法第2條第5款規定，公告罰鍰確定案件，須經監察委員組成的廉政委員會審議，因此須待第7屆監察委員到任並組成廉政委員會，才能審議裁罰確定名單後發布在廉政專刊。

監察院指出，現行廉政專刊並無停擺，但依法令規定，現階段難以公告罰鍰確定案件。

監察院說，有關柯文哲違反政治獻金法裁罰案件的行政執行，根據訴願法第93條第1項及行政訴訟法第116條第1項規定，行政處分或訴願決定的執行，不因提起訴願或行政訴訟而停止。

監察院表示，監察院今年5月初已函請柯文哲限期繳納，並揭明若逾期未繳付就移請行政執行。但柯文哲逾期仍未繳付，監察院因此依行政執行法第4條規定，6月間移送法務部行政執行署執行。

監察院說，裁罰及辦理這些案件都恪遵法令相關規定處理，沒有協助遮掩或罔顧職責等情況。