台灣贈帛琉無人機 林佳龍盼科技回應太平洋國家需求

外交部長林佳龍出訪帛琉出席「太平洋島國論壇」峰會相關活動。他今天在社群媒體表示，在「帛琉台灣之夜」致贈友邦無人機，希望進一步深化人才培訓、技術應用與產業合作，讓科技真正回應太平洋國家的發展需求。

林佳龍8月27日至9月3日率團赴帛琉共和國，出席第55屆「太平洋島國論壇」（Pacific Islands Forum，PIF）峰會相關活動。

林佳龍今天於臉書發文表示，他1日出席「帛琉台灣之夜」與來自帛琉、馬紹爾群島、吐瓦魯及關島的友人交流，並分享台中芋頭酥及致贈友邦無人機。

林佳龍說，芋頭是台灣與太平洋國家熟悉的重要作物，這次特別請台中糕餅公會推薦在地芋頭酥，專程帶到帛琉與南太友邦的朋友分享，「一顆小小的芋頭酥既入心、又入胃，成了外交大功臣」，未來可邀請台灣糕餅師傅到帛琉交流，協助以在地芋頭開發特色伴手禮，提升農產品附加價值。

林佳龍指出，另一個主角則是無人機。這幾天，台灣「國際青年大使」在帛琉進行無人機展演，讓許多來訪貴賓留下深刻印象；昨晚也致贈友邦無人機，希望進一步深化人才培訓、技術應用與產業合作，讓科技真正回應太平洋國家的發展需求。

林佳龍轉述，帛琉總統惠恕仁（Surangel WhippsJr.）昨晚致詞時說，友誼建立在信任之上，帛琉繼續與台灣並肩同行，是因台灣也始終與帛琉站在一起，期待台帛友誼一代接一代，持續延伸到整個太平洋；帛琉感謝台灣的友誼，謝謝台灣相信帛琉，也謝謝台灣一路與帛琉並肩同行。