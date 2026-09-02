快訊

張庭認了「無數次想離婚」 揭與林瑞陽婚姻真實狀態

旅客行程大亂！昨多架航班延誤、有航班今才起飛 虎航道歉了

特定批次產品電容器出問題？台達電今股價重挫 公司：營運不受影響

聽新聞
0:00 / 0:00

東多400億、西扣253億 侯友宜喊話中央：還給新北

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市長侯友宜今天到議會總質詢備詢。記者葉德正／攝影
新北市長侯友宜今天到議會總質詢備詢。記者葉德正／攝影

新北市長侯友宜才抱怨中央今年說要給新北多400億統籌分配稅款，卻從一般與計畫型補助款扣了200億元，新北市議員江怡臻今天總質詢詢問實際被扣數字多少，侯友宜回應實際扣了「253.78億元」，對地方財政造成壓力。江追問侯是否要向中央討回？侯直言「當然要還給我」，盼新北民代都能替地方多發聲、多爭取。

江怡臻說，新北正處於公共建設高峰期，以今年統籌分配稅款969億元來看，表面上比去年多400億，但教育補助款減少128億元、社會福利減少39億元、汙水下水道工程費用減少7億元，加上其他計畫型及一般性補助調整，中央補助款遭刪減幅度達200億元。

侯友宜回應指出，實際上今年扣253.76億元，地方政府最在意的並不只是補助增減，而是中央不能在執行過程中突然以公文通知刪減經費，讓地方政府措手不及。

侯友宜指出，若中央確定要減少補助，應提前告知地方政府，讓地方在編列預算時就能掌握財源，不然做事情的時候都會擔心可能被減經費，若工程、政策執行到一半，地方就可能被迫拿自己的財源補上，增加財政負擔。

江怡臻追問是否希望中央把遭扣除的200多億元計畫型及一般性補助款還給新北？侯友宜明確回應，「當然啊！」他強調，若中央扣款不合理，「你扣了我，要還給我啊」。

江怡臻說，中央預算及法律制度的監督、修法及爭取，立法委員扮演重要角色，侯市長2024年8月邀集新北市12名立法委員，提出包括修正財劃法在內的12項重大建設拜託委員們協助，但蘇巧慧卻連財劃法都沒有替地方爭取。

侯友宜說，無論哪一位民意代表，都應該替新北市的公共建設及財政穩定積極反映、爭取，因為新北市需要穩定經費，才能如期如實推動建設及照顧社會福利，期待新北市的民意代表都能夠為新北市多多發聲、多多爭取。

蘇巧慧近期提出多項福利政見，江怡臻估算相關政策所需經費可能達259億元。侯友宜說表示，政策要能執行，前提就是必須有穩定財源，不管哪個市長都應先把財源盤點清楚，並做好完整配套後才能向市民承諾，負責任的政府不能在財源沒有盤點好的情況下不斷舉債，否則就是「債留子孫」。

他表示，自己任內8年的施政目標之一，就是離開市府時的舉債不能高於8年前接任時的水準，財源必須算清楚，政策才能真正做到位。

侯友宜 新北 江怡臻 統籌分配稅款 補助款

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

最後一次總質詢掛心這些建設 侯友宜：要交給一定會做到的人

8年拚出33項首創政策 侯友宜：新北做勞工朋友最大後盾

中市8年減債234億元 盧秀燕：不債留子孫還推動建設

賴政府明年媒宣費砸13.5億 許宇甄質疑：替總統大選提前暖身？

相關新聞

東多400億、西扣253億 侯友宜喊話中央：還給新北

新北市長侯友宜才抱怨中央今年說要給新北多400億統籌分配稅款，卻從一般與計畫型補助款扣了200億元，新北市議員江怡臻今天總質詢詢問實際被扣數字多少，侯友宜回應實際扣了「253.78億元」，對地方財政造成壓力。江追問侯是否要向中央討回？侯直言「當然要還給我」，盼新北民代都能替地方多發聲、多爭取。

最後一次總質詢掛心這些建設 侯友宜：要交給一定會做到的人

新北市長侯友宜任內最後一次總質詢登場，新北市議員江怡臻質詢談到侯將卸任，詢問他最掛心哪些市政建設能否延續？侯友宜說，市政具有延續性，他對土樹三鶯地區最重大期盼，就是「新北大巨蛋」，希望接任者8年能如期完成，讓市民見證全新北第四都心的榮耀，且「我們一定要交給一定會做到的人」。

採購法中區說明會 工程會：廢除3家及底價制度獲贊同

為凝聚採購法修法共識，行政院公共工程委員會1日舉辦中區說明會。工程會說，與會者對廢除3家及底價制度表達贊成，並熱烈討論停權執行及契約範本效力剛性化。

全黨打一人 民進黨身陷「萬安情結」

藍綠台北市長參選人蔣萬安、沈伯洋即將就定位，首都大戰正式開打。民進黨彷彿複製貼上立法院長韓國瑜當年的「韓流」，如今自吹自擂沈伯洋是「洋流」，企圖營造選情的幻覺，但台北市選民何其睿智，不必等到投票日海水退潮，很快就知道誰沒穿褲子。 民進黨深諳毛澤東戰法，「戰略上藐視敵人，戰術上重視敵人」，嘴巴上輕蔑對手，戰場上卻早把對手列為頭號假想敵。民進黨過去嘲笑韓流，結果綠營被震撼滅頂，如今綠營側翼雖然揶揄蔣萬安「問A答B」，但北高市長參選人沈伯洋和賴瑞隆輪番糾纏要辯論，連賴清德總統都多次砲打蔣萬安，種種舉動無不凸顯民進黨心中的「萬安情結」，骨子裡或許對蔣畏懼三分。

青鳥有多恐怖？沈富雄曝大牌學者私下心聲 「真的惹不起」

民進黨立委吳思瑤近日在大學生分享宿舍生活的Threads貼文下留言，介紹自己推動的「新宿舍運動」，其中一位學生回應希望貼文不要涉及政治，後續引發網路爭議，甚至遭部分網友圍攻，最後關閉社群帳號。對此，沈富雄直言，現在的政治氛圍像秦始皇時代的「指鹿為馬」，只要有不同意見，「青鳥統統來了」。

遭吳子嘉告發涉1.8億土地案 鄭朝方團隊：純作秀烏賊戰術

美麗島電子報董事長吳子嘉今赴台北地檢署告發英業達集團董事長葉力誠、民進黨新竹縣長參選人鄭朝方等5人，質疑竹東土地交易涉及1.8億元逃漏稅疑雲。鄭朝方團隊反擊，指吳拿陳年舊案混淆視聽，是「純作秀的烏賊戰術」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。