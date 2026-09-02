東多400億、西扣253億 侯友宜喊話中央：還給新北

新北市長侯友宜才抱怨中央今年說要給新北多400億統籌分配稅款，卻從一般與計畫型補助款扣了200億元，新北市議員江怡臻今天總質詢詢問實際被扣數字多少，侯友宜回應實際扣了「253.78億元」，對地方財政造成壓力。江追問侯是否要向中央討回？侯直言「當然要還給我」，盼新北民代都能替地方多發聲、多爭取。

江怡臻說，新北正處於公共建設高峰期，以今年統籌分配稅款969億元來看，表面上比去年多400億，但教育補助款減少128億元、社會福利減少39億元、汙水下水道工程費用減少7億元，加上其他計畫型及一般性補助調整，中央補助款遭刪減幅度達200億元。

侯友宜回應指出，實際上今年扣253.76億元，地方政府最在意的並不只是補助增減，而是中央不能在執行過程中突然以公文通知刪減經費，讓地方政府措手不及。

侯友宜指出，若中央確定要減少補助，應提前告知地方政府，讓地方在編列預算時就能掌握財源，不然做事情的時候都會擔心可能被減經費，若工程、政策執行到一半，地方就可能被迫拿自己的財源補上，增加財政負擔。

江怡臻追問是否希望中央把遭扣除的200多億元計畫型及一般性補助款還給新北？侯友宜明確回應，「當然啊！」他強調，若中央扣款不合理，「你扣了我，要還給我啊」。

江怡臻說，中央預算及法律制度的監督、修法及爭取，立法委員扮演重要角色，侯市長2024年8月邀集新北市12名立法委員，提出包括修正財劃法在內的12項重大建設拜託委員們協助，但蘇巧慧卻連財劃法都沒有替地方爭取。

侯友宜說，無論哪一位民意代表，都應該替新北市的公共建設及財政穩定積極反映、爭取，因為新北市需要穩定經費，才能如期如實推動建設及照顧社會福利，期待新北市的民意代表都能夠為新北市多多發聲、多多爭取。

蘇巧慧近期提出多項福利政見，江怡臻估算相關政策所需經費可能達259億元。侯友宜說表示，政策要能執行，前提就是必須有穩定財源，不管哪個市長都應先把財源盤點清楚，並做好完整配套後才能向市民承諾，負責任的政府不能在財源沒有盤點好的情況下不斷舉債，否則就是「債留子孫」。

他表示，自己任內8年的施政目標之一，就是離開市府時的舉債不能高於8年前接任時的水準，財源必須算清楚，政策才能真正做到位。