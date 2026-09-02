最後一次總質詢掛心這些建設 侯友宜：要交給一定會做到的人

新北市長侯友宜任內最後一次總質詢登場，新北市議員江怡臻質詢談到侯將卸任，詢問他最掛心哪些市政建設能否延續？侯友宜說，市政具有延續性，他對土樹三鶯地區最重大期盼，就是「新北大巨蛋」，希望接任者8年能如期完成，讓市民見證全新北第四都心的榮耀，且「我們一定要交給一定會做到的人」。

江怡臻質詢指出，新北仍有許多建設待完成，包括土城樹林線、泰板輕軌、新北大巨蛋、大安圳整治及周邊美化，以及三峽、鶯歌汙水下水道接管等，這些建設不會因為市長、議員任期結束就「畢業」，仍需下一棒持續推進。

侯友宜說，市政建設最重要就是延續，他關注的土樹三鶯建設當中，新北大巨蛋是全新北市民的夢，市府已啟動規畫，希望後續「8年」能夠完成。

除新北大巨蛋，侯也說，市府持續推動新板特區優化，三重溪北地區的第二辦公室預計今年完工；新泰塭仔圳則預計明年完工等，還有捷運四環八線路網及各項交流道工程，都會持續提升新北整體發展。

尤其「三環三線」在他任內完成環狀線、安坑、淡海及三鶯等4條捷運線，已擴充至「三環六線」，再朝「四環八線」邁進，目前有「七線齊發」正在施工。

侯友宜說ㄝ未來軌道路網將串起北接基隆、中接台北、南接桃園，以新北為中心形成完整發展廊帶，新北未來不只是北台灣核心都市，更有機會成為全台灣、甚至全球矚目的城市。

侯友宜也感謝江怡臻8年來對新北市及土樹三鶯地區的付出，表示江怡臻未完成的夢想，市府團隊會繼續努力，並交給下一棒完成，距離任期結束剩下100多天，團隊會繼續加油、繼續努力，把握最後一刻，讓新北市、讓土樹三鶯地區更好。