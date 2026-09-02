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外交部：與友邦合作依行政程序執行 索羅門群島媒體抹黑台灣

中央社／ 台北2日電

索羅門星報稱「台灣提供現金餽贈帛琉政要」。外交部發言人蕭光偉今天強烈譴責該報導內容嚴重偏離事實、意圖抹黑台灣；台灣與友邦合作符合當地需求，且皆依雙方各自行政程序執行，也與理念相近國家執行相關計畫的原則無異。

林佳龍8月27日至9月3日率團赴帛琉共和國，出席第55屆「太平洋島國論壇」（Pacific Islands Forum，PIF）峰會相關活動。索羅門群島媒體索羅門星報（Solomon Star）9月1日以「台灣昂貴外交：納稅人為政治象徵買單」為題稱「台灣提供現金餽贈帛琉政要」。

外交部發言人蕭光偉今天對此表示，索羅門星報以不實報導意圖抹黑台灣以援助換取外交承認，外交部予以駁斥，並強烈譴責該報導內容嚴重偏離事實，居心叵測。

蕭光偉強調，首先，該報導所稱「台灣提供現金餽贈帛琉政要」等節完全不是事實。此外，台灣與帛琉及其他友邦之間的合作，包括帛琉運用台灣提供的援款，都是以符合當地需求的計畫為導向，且皆依雙方各自行政程序執行。台灣執行方式與其他理念相近國家在太平洋地區執行相關合作計畫的原則無異。

蕭光偉說，台灣透過援款協助友邦的國家發展，不僅是善盡台灣身為負責任成員的國際義務及深化與友邦邦誼，同時台灣援外政策也強調鼓勵國內產業及業者赴友邦投資及協助發展，多年來在潔淨能源、醫衛合作與友邦基礎建設等領域皆有實績。

蕭光偉提到，外媒過去曾報導，索國若干媒體接受中國資助，致獨立性受到質疑。此次索羅門星報該篇報導的不實內容，正凸顯外界對索國媒體獨立公正性與受到外國勢力影響的質疑。該報在欠缺媒體獨立公正性及專業素養下作出此篇報導，實令人遺憾。

蕭光偉說，台灣與友邦、區域內其他友好國家及PIF進行交流合作，多年來台灣身為負責任與代表良善力量的太平洋家庭之一員，積極為區域和平與繁榮做出貢獻，成果早已廣受各界肯定。台灣未來也仍將堅持理念，與太平洋地區其他成員攜手前行。

根據德國之聲2023年8月2日引述「組織犯罪與貪腐舉報計畫」（OCCRP）報導，有秘密文件及採訪資料顯示「索羅門星報」獲得中國政府14萬美元資助，並承諾進行有利中方報導作為回報。

外交部 媒體 索羅門 帛琉

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