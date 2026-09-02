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民進黨：台灣是APEC會員 洪申翰赴中出席會議天經地義

中央社／ 台北2日電

勞動部長洪申翰將前往中國參加APEC相關會議，中國國台辦今天稱，將按照「一中原則」、APEC有關諒解備忘錄，處理台灣地區參會事宜。民進黨發言人吳崢表示，台灣是APEC正式會員經濟體，洪申翰代表台灣出席相關會議「天經地義」，與過去沒有任何不同。

洪申翰21日將赴南京參加APEC人力資源發展部長會議。中國大陸國台辦發言人張晗今天宣稱，作為今年APEC的主辦方，陸方將按照「一個中國原則」與APEC有關諒解備忘錄處理台灣參會事宜。

民進黨今天召開中常會，吳崢在會後記者會接受媒體提問。

吳崢表示，APEC一直是台灣國際參與非常重要的平台，台灣也是APEC正式會員經濟體；既然這次活動是APEC相關活動，台灣又是正式會員，洪申翰代表台灣前往出席相關會議，「我想這是天經地義」。

吳崢說，洪申翰出席APEC相關會議也是非常重要的國際參與，「跟過去沒有任何不同」。

APEC 洪申翰 民進黨 吳崢 一中原則

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