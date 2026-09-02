青鳥有多恐怖？沈富雄曝大牌學者私下心聲 「真的惹不起」

民進黨立委吳思瑤近日在大學生分享宿舍生活的Threads貼文下留言，介紹自己推動的「新宿舍運動」，其中一位學生回應希望貼文不要涉及政治，後續引發網路爭議，甚至遭部分網友圍攻，最後關閉社群帳號。對此，沈富雄直言，現在的政治氛圍像秦始皇時代的「指鹿為馬」，只要有不同意見，「青鳥統統來了」。

沈富雄1日在政論節目《少康戰情室》表示，他先前在美國觀察6週，感受到台灣選舉政治相較之下「過熱」且「民粹化」。

他表示，自己在美國期間最關注的議題之一，是行政院對立法院通過法案採取不副署所涉及的憲政問題。然而，在台灣，除了朝野政黨、立委等政治人物之外，真正重量級的憲法學者與法界人士，公開表達意見者卻少之又少。

他觀察，目前願意針對相關議題發言的法學學者，多數是助理教授或副教授，真正具有高度知名度的大牌學者、法界泰斗反而選擇沉默。這種現象讓他聯想到秦代「指鹿為馬」，認為當社會上出現不同聲音時，「青鳥通通來了」。

沈富雄進一步透露，曾有大牌學者私下告訴他，面對這類政治爭議，「真的惹不起」，擔心一旦公開表達不同看法，可能隨即面對大量網路聲勢攻擊，當事人難以承受，因此寧可少談、少碰，避免衍生更多問題。