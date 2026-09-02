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林佳龍歡迎美台合作在帛琉醫院遷址及飲用水計畫

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
外交部長林佳龍9月1日出席在帛琉舉行的第55屆太平洋島嶼論壇領導人會議上發表演說。路透
外交部長林佳龍9月1日出席在帛琉舉行的第55屆太平洋島嶼論壇領導人會議上發表演說。路透

美國國務院於美東時間1日發布「推動太平洋繁榮：美國參與太平洋島國論壇」（Promoting Pacific Prosperity: U.S. Engagement at the Pacific Islands Forum）新聞資料，包含宣布將與台灣合作支持帛琉國家醫院遷址計畫，以及帛琉飲用水採樣及培訓計畫。外交部長林佳龍歡迎美方持續公開支持台灣的國際參與，以及肯定我國對區域發展的貢獻。

美國國務院1日發布「推動太平洋繁榮：美國參與太平洋島國論壇」新聞資料，表示美國對太平洋島國安全及繁榮的承諾堅定且持久，也是「美國優先」外交政策的核心支柱（a key pillar of our America First Foreign Policy）。

在美國總統川普和國務卿魯比歐的領導下，美國以商業外交為優先，重新調整在太平洋地區的對外援助計畫，著重支持美國企業及能促進私部門引導經濟成長的基礎建設投資，具體案例包含與台灣合作二案：

「建造關鍵基礎建設」項下—帛琉國家醫院遷址計畫：

美國、澳洲、日本、紐西蘭、韓國，以及作為帛琉關鍵夥伴的台灣，將合作支持帛琉一座全新且現代化醫院設施的開發及營運。本案展現我們對太平洋夥伴的持久承諾，以及支持該區域韌性及繁榮的共同高標準發展原則。

「深化科學及技術合作」項下—帛琉飲用水採樣及培訓計畫：

美國環保署將與台灣合作，共同協助帛琉對該國飲用水水源及水井進行全面採樣，也將為帛琉飲用水操作員及環境實驗室監管人員提供正確採樣等技能培訓。

另國務院也在8月29日回覆媒體詢問時指出，美方大力支持台灣持續參與太平洋島國論壇（PIF），並表示台灣是可靠、理念相近且民主的夥伴，為整個太平洋地區的繁榮和經濟發展做出重要貢獻。

外交部指出，林佳龍歡迎美方持續公開支持台灣的國際參與，以及肯定我國對區域發展的貢獻，林部長並樂見台美持續擴大在太平洋及其他區域的各項具體合作，並期待台美關係、我友邦與理念相近國家，以及全球各區域的繁榮與安定，在我國「總合外交」與美國「商業外交」戰略相輔相成下，持續蓬勃發展。

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