遭吳子嘉告發涉1.8億土地案 鄭朝方團隊：純作秀烏賊戰術

美麗島電子報董事長吳子嘉今赴台北地檢署告發英業達集團董事長葉力誠、民進黨新竹縣長參選人鄭朝方等5人，質疑竹東土地交易涉及1.8億元逃漏稅疑雲。鄭朝方團隊反擊，指吳拿陳年舊案混淆視聽，是「純作秀的烏賊戰術」。

吳子嘉今告發葉力誠、鄭朝方、新竹縣前縣長長鄭永金、鄭朝瀚及地政士王進祥等5人，涉嫌違反稅捐稽徵法及使公務員登載不實等罪嫌，希望檢方調查相關土地交易及資金流向。

吳子嘉指出，全案涉及竹東鎮上舘段531地號等104筆土地，原土地使用類別多為山坡地保育區農牧用地，經開發及使用類別變更後產生利益。據當時簽約代書說法，劉文漢後續與葉力誠進行土地買賣，土地交易所得約4.2億元；若依2015年土地權利分管協議約定44%計算，約1.8億元，吳質疑這筆錢究竟是農地買賣價金，或應依法課稅的土地開發利益分潤。

吳子嘉表示，相關土地後續出售給國協、富代2家投資公司，負責人均為葉力誠，鄭朝方等人也另與葉簽訂土地買賣契約，契約規畫及土地過戶涉及王進祥。依內政部實價登錄資料，相關山坡地保育區農牧用地成交價每坪約8.9萬元，另有2000萬元通行權權利金，吳指與同類土地交易價格相差超過40倍。

吳子嘉質疑，若原應課稅的開發利益被「刻意包裝」為農地買賣價金，可能涉及逃漏稅捐；告發狀依周邊土地價格估算，涉逃漏稅額達1億1524萬9800元。他希望檢方從契約、土地價格、金流及稅務4方向調查，釐清1.8億元款項性質、資金流向，以及5人在交易中的角色。

鄭朝方競選辦公室發言人羅子淮表示，參選人鄭朝方先前就已經針對吳子嘉不實指控損害個人權益部分委任律師提告，這次吳子嘉又再利用陳年舊案混淆視聽，根本就是純作秀的烏賊戰術，參選人鄭朝方委任律師會持續透過司法程序捍衛當事人權益。