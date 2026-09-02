盤點開學教育利多 賴總統：讓孩子安心成長、青年勇敢追夢

台北市長蔣萬安大兒子蔣得立因錄取「北市115學年度國際交換學生學習實施計畫」，引發綠營質疑有特權。蔣萬安今被問大寶是否心情受影響？蔣不捨說，「得立沒有因為他是誰的兒子，而有特別待遇、或修改任何規定』」，強調大寶以他自己的努力，申請上這個計畫「我以他為榮」。

2026-09-02 10:55