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盤點開學教育利多 賴總統：讓孩子安心成長、青年勇敢追夢
開學季來臨，民進黨今天盤點中央教育及育兒政策，包括斯大專院校學費減免、學貸利率調降、兒少成長津貼等。身兼民進黨主席的賴清德總統在中常會說，政府增加對青年與家庭的照顧，盼讓每個孩子安心成長、讓年輕人勇敢追夢，也讓年輕人的活力成為國家前進的動力。
賴清德指出，相信許多學生與家長在開學時，能感受到政府落實「教育平權」的理念，從學費、住宿、通勤等面向，努力減輕學生就學與生活負擔。
賴清德細數，在學費方面，中央政府推動高中職全面免學費，不論是就讀公立或私立高中職，都由中央政府負擔；同時，針對私立大專校院學生，每年提供3萬5000元學雜費補助，經濟弱勢學生每年給予中低收入戶1萬5000元、低收入戶2萬元的補助。
住宿方面，賴清德說，為提升學生的住宿環境與居住品質，政府透過「新宿舍運動2.0」，挹注大專校院改善及新建學生宿舍經費，增加學生宿舍供給，改善住宿環境，讓學生能夠安心就學、專心學習。
至於租金補助，賴清德提到，校內住宿的大學生，一般生補助5000元，經濟弱勢以及現役軍人子女補助7000元；校外租屋的學生，則可以向內政部申請300億元中央擴大租金補貼專案，而且大專生多數符合1.2倍金額加碼，可進一步減輕租屋負擔。
通勤方面，賴清德表示，行政院持續補助「TPASS行政院通勤月票」，並推出「TPASS 2.0常客優惠」，提供跨區域通勤與回饋機制，降低通勤時的交通成本。
另外，賴清德說，0到18歲成長津貼經費，行政院已編入明年度中央政府總預算，預計從明年開始發放，每人每月將可領取5000元，從孩子成長到青年就學，盡可能減輕家庭負擔。
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