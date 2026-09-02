開學季來臨 賴總統：學費、通勤補助持續減輕學生負擔

賴清德總統兼民進黨主席2日於民進黨中常會表示，本周起，高中以下各級學校已經正式開學，大專校院也將從下周起陸續開學。許多學生與家長在這個開學的時候，都能感受到政府落實「教育平權」的理念，從學費、住宿、通勤等面向，努力減輕學生就學與生活負擔。

他提到，在學費方面，中央政府推動高中職全面免學費，不論是就讀公立或私立高中職，都由中央政府負擔；同時，針對私立大專校院學生，每年提供3萬5,000元學雜費補助，經濟弱勢學生每年給予中低收入戶1萬5,000元、低收入戶2萬元的補助。

賴總統也說，在住宿方面，為了提升學生的住宿環境與居住品質，政府透過「新宿舍運動2.0」，挹注大專校院改善及新建學生宿舍經費，增加學生宿舍供給，改善住宿環境，讓學生能夠安心就學、專心學習。

至於租金補助，他說，校內住宿的大學生，一般生補助5,000元，經濟弱勢以及現役軍人子女補助7,000元；校外租屋的學生，則可以向內政部申請300億元中央擴大租金補貼專案，而且大專生多數符合1.2倍金額加碼，可進一步減輕租屋負擔。

賴總統表示，在通勤方面，行政院持續補助「TPASS行政院通勤月票」，並推出「TPASS 2.0常客優惠」，提供跨區域通勤與回饋機制，降低通勤時的交通成本。

賴總統提到，「0到18歲成長津貼」的經費，行政院已經編入明年度中央政府總預算，預計從明年開始發放，每人每月將可領取5,000元，從孩子成長到青年就學，政府都希望盡可能減輕家庭的負擔。

賴總統說，這幾年來，政府一步一步增加對青年與家庭的照顧，就是希望讓每一個孩子都能安心成長，讓年輕人可以更勇敢追求自己的夢想，也讓年輕人的活力成為國家前進的動力。