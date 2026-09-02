徐巧芯爆法務部憂「中檢派系」掀毒油案風暴 中檢：無選擇性辦案

國民黨立委徐巧芯今在臉書發文，揭露一份疑來自法務部內部資訊，內容揭露法務部高層與媒體人對話過程，直指毒油案期間，法務部高層擔憂台中地檢署「內部生態與派系」恐致案情外洩，引發執政團隊的政治風暴。中檢今天澄清，強調全案都經過縝密蒐證，依法嚴辦，絕無預設立場或選擇性辦案，呼籲各界若有具體事證，歡迎依法提供。

中檢說明，該案經由台中地檢署檢察官指揮司法警察組成專案小組，偵辦過程極為嚴密，分4波執行搜索行動，密集訊問被告及證人超過70人次。

中檢強調，檢方是綜合卷內所有事證後依法提起公訴，「並無選擇性辦案或預設立場」，也重申毋枉毋縱的司法態度，強調任何人若掌握其他具體的違法事證，都將依法另案積極辦理，絕不寬貸。

立委徐巧芯發文爆料，她掌握一份法務部內部資料，揭露毒油案爆發之際，有法務部高層找資深媒體人商討案情。她指出，該高層特別擔憂台中地檢署內部存在不同派系，深怕在野黨掌握食藥署長姜至剛與中聯總經理余凌冲互動良好、扮演聯繫業者的關鍵角色。

該高層擔心，一旦檢調正式啟動偵辦，相關涉案人與律師恐將內情全盤托出，讓行政團隊陷入嚴重的政治危機之中。

徐巧芯質疑，該份對話內容顯示，法務部的重心不在「如何破案」，而是滿腦子盤算政治效應，將案情告知媒體人更涉洩密與包庇，呼籲檢調，不能只將矛頭對準基層黑心廠商就草草結案，外界質疑的「行政門神」疑雲，也務必向上發展，查辦到底。