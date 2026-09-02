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蔣萬安兒海外遊學不拿補助...名額無法順延 北市教育局曝原因

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
台北市長蔣萬安兒子獲教育局海外交通補助，卻遭質疑有特權引發爭議。蔣表示，支持兒子追夢，但願放棄領取補助，外界好奇多出來補助是否順延給備取。教育局表示，遺缺也依規定完成遞補，言下之意代表正備取程序已完成不會再有變動。聯合報系資料照
台北市長蔣萬安兒子獲教育局海外交通補助，卻遭質疑有特權引發爭議。蔣表示，支持兒子追夢，但願放棄領取補助，外界好奇多出來補助是否順延給備取。教育局表示，遺缺也依規定完成遞補，言下之意代表正備取程序已完成不會再有變動。聯合報系資料照

台北市長蔣萬安兒子獲教育局海外交通補助，卻遭質疑有特權引發爭議。蔣表示，支持兒子追夢，但願放棄領取補助，外界好奇多出來補助是否順延給備取。教育局表示，計畫區分一般生及經濟弱勢生，弱勢生皆取得正取，而錄取學生因故放棄，遺缺也已依規定完成遞補，言下之意代表，正備取程序已完成不會再有變動。

根據台北市115學年度國際交換學生學習實施計畫簡章，倘正取生於今年3月31日後放棄資格，則不再辦理遞補。經濟弱勢學生以補助至多3名為原則，若經濟弱勢學生甄選通過人數未足額，賸餘名額流用於一般學生。

教育局表示，115學年度計畫沿用114學年度版本，之所以114學年度簡章有所修改，是因113學年度曾有學生取得錄取資格後，無法媒合適合的寄宿家庭及學校，致衍生相關爭議，制度上重新調整於「選送學生須知」中增列無法完成安置者取消選送資格規定。

而針對蔣萬安放棄領取補助後，是否能夠遞補，教育局表示，該計畫本就區分「一般學生」及「經濟弱勢學生」，並提供保障名額，申請表中也明確區分學生身分別，本學年度所有以經濟弱勢身分提出申請的學生皆取得正取資格，若有學生因故放棄，所遺缺也已依規定於期限內由備取生完成遞補，並沒有受到任何排擠。

蔣萬安 名額 補助

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