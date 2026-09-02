監院稱沒監委拒公布徐佳青被裁罰 許宇甄：只敢打蒼蠅

僑委會委員長徐佳青安排兒子參加東沙體驗營，遭監察院認定其「知有利益衝突情事未自行迴避」裁罰10萬元，至今卻遲未對外公布。國民黨團書記長許宇甄批評，監察院對外竟以目前沒有監察委員為由，稱廉政專刊暫不發行，根本說不通，質疑監察院「只敢打蒼蠅、不敢打老虎」。

許宇甄指出，第6屆監察委員7月31日任期屆滿，但監察院第320期廉政專刊8月11日照常出刊，既然沒有監委仍能出版，為何徐佳青遭裁罰的案件卻遲遲不見天日？監察院有必要向全民說清楚，到底是程序不能公布，還是碰到民進黨高官就選擇性低調？

許宇甄痛批，監察權最重要的就是公正與透明。如果查小官、辦人民雷厲風行，碰到執政黨高官卻遮遮掩掩，難怪人民會質疑監察院「只敢打蒼蠅、不敢打老虎」，連自己裁罰的案件都不敢公開，這樣的監察院，還憑什麼要求人民相信它能超然獨立、監督權力？