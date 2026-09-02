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半導體展登場 吳志中：台灣以科技實力連結世界

中央社／ 台北2日電

國際半導體展今天登場，外交部政次吳志中於法國館開幕式表示，世界了解台灣是可信賴夥伴，台灣科技實力是用來連結世界，而不是控制世界。美國在台協會處長（AIT）谷立言在美國館開幕式說，人工智慧正轉化為全球經濟，讓美台夥伴關係變得更加重要。

SEMICON Taiwan國際半導體展2日到4日舉行，今年全球專區共有18個國家參與，創下新高。

法國連續3年設館，今年有10家法企及機構參展，領域包括半導體研發、先進處理器、量子科技、離子佈植、特用化學品、製造設備以及半導體產業永續解方等。

吳志中指出，台灣和法國都是創新的主要力量，雙方的人才、科技以及工業實力，能創造更多經濟價值、共同建立未來，這正是法國館體現的價值，法國館也是台法工業夥伴關係、技術成長的驗證。

吳志中強調，在全球對人工智慧應用、下世代半導體等需求的驅動下，台灣的經濟動力特別強健。台灣的半導體力量不只是能製造多少晶片，而是世界知道，台灣是一個可以信賴的夥伴，台灣的科技實力是用來連結世界，而不是控制世界。在全球環境日益複雜的今天，對外部壓力的回應不應是孤立、對抗，而是合作。

法國在台協會主任龐維德（Frédéric Laplanche）致詞說，法國館代表法台關係極度良好，展現法國企業與研究機構對台灣的穩固承諾。再者，法國館也代表法國半導體生態系的深度，以及與台灣的強健綜效。

谷立言（Raymond Greene）表示，美台半導體夥伴關係穩健成長，雙方企業在經濟鏈合作包括設計、材料、設備以及製造，此夥伴關係將協助工作環境發展的網路安全。

谷立言強調，人工智慧轉化為全球經濟的當下，共享的繁榮、韌性以及科技領導力，將讓美台夥伴關係變得更加重要。

英國連續4年在國際半導體展設立國家館，超過30家英國產官學研單位參與。英國在台辦事處代表包瓊郁（Ruth Bradley-Jones）於開幕式提到，今年英國代表團規模史上最大，展現英國在光子學、複合材料、先進封裝以及量子科學的深度與廣度。

今年荷蘭國家館集結超過10家企業與機構，荷蘭在台辦事處代表浦樂施（Bas Pulles）於荷蘭館開幕儀式說，荷蘭不只是有艾斯摩爾（ASML），還有很大科技生態系，展現在荷蘭館之中。荷蘭不僅在意半導體供應鏈，也尋求與台灣更多合作。

瑞典與芬蘭攜手首度設立國家館，集結來自兩國12家創新科技與產業領導企業，展現北歐在半導體設備、先進廠務、光子技術、MicroLED、先進材料、量子科技及光電等關鍵領域的技術實力與創新能量。

半導體 吳志中 科技

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