蔣萬安兒赴美交換挨批特權棄補助 王鴻薇：蘇巧慧妹也該退國發基金

台北市長蔣萬安大兒子蔣得立錄取「北市115學年度國際交換學生學習實施計畫」，將休學赴美加交換學生一年，遭綠營質疑特權與資格，蔣萬安今早宣布放棄領取教育局補助。對此，國民黨立委王鴻薇在臉書發文質疑，若公平一些，民進黨新北市長參選人蘇巧慧妹妹蘇巧純拿了國發基金1999萬9000元，是否也該退回？

王鴻薇表示，民進黨為了台北市長選舉，政治追殺連未成年學生都不放過。這幾天把矛頭對向了蔣萬安的兒子，台北市「一學年國際交換學習」甄選內容包含書面審查與英語面談，卻被民進黨拿來大做文章。

王鴻薇指出，在面對民進黨的惡意中傷下，蔣萬安與夫人、兒子決定放棄這個得來不易的機會，只因為父親是蔣萬安，一個未成年孩子的努力就要被這些綠色恐怖抹黑、傷害。

王鴻薇說，反過來看，先不談台糖前董事長吳乃仁，光是現在要選新北市長的民進黨立委蘇巧慧，其妹妹蘇巧純不但成年，還在爸爸是行政院長、姊姊是立法委員的前提下，擔任董事、營運長的曠世智能公司拿了國發基金公帑1999萬9000元補助，還特別少1000元避開公開審查；後續更爆出，曠世智能公司經營狀況並不理想，國發會還是給予補助。

王鴻薇質疑，國發基金會不知道蘇巧純的爸爸是蘇貞昌？不知道姐姐是蘇巧慧？敢不給嗎？用民進黨對未成年的標準，成年的蘇巧純又該當何罪？無疑凸顯了民進黨政治鬥爭雙標的嘴臉。

王鴻薇說，就公平一點，既然蔣萬安和兒子共同決定放棄「國際交換學習」的機會，那蘇巧慧要不要出來公開回應，蘇巧純是不是也要退回國家1999萬9000元？不會又是綠能你不能吧？