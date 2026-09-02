監院稱無監委停發廉政專刊 國民黨團轟護航徐佳青：限一周內恢復

針對僑委會委員長徐佳青被疑使用特權，安排親屬登上東沙島，被監察院認定違反利益衝突迴避裁罰10萬元，今傳監察院以「目前沒有監察委員」為由，停擺「廉政專刊」發布，國民黨立法院黨團表達嚴厲譴責，更表示監察院為護航徐佳青公然違法、罔顧職責、敗壞官箴，更剝奪人民知情權，這樣的監察院還有何存在的正當性？

國民黨團指出，徐佳青身為閣員，不僅將國防重地視為家族觀光景點，其任內5年出國高達47次、總計526天，狂刷納稅人2300萬公帑，早已引發強烈爭議。如今面對徐佳青的濫權裁罰案，以「無監委」的荒謬藉口停止發布廉政專刊，為徐佳青掩飾醜聞、搞黑箱。發布專刊本是監察院常態性行政業務，何時需要監委開會核准？這根本是假借人事空窗之名，行包庇護航之實。

國民黨團質疑，監察院的標準何在？過去在對付、查抄在野黨主席時，行政效率奇高無比，僅憑執行秘書一紙公文就能橫行無阻、發動調查；如今面對民進黨自家高官的違法醜聞，就突然「沒人、沒錢、無法辦事」，機關陷入癱瘓。這不是雙重標準，什麼才是？

國民黨團指出，監察院過去連自家監委濫用公務車等醜聞，都只會高高舉起、輕輕放下，如今的監院已徹底淪為綠營退休政客的養老院與政黨打手。面對應盡的行政義務，只會兩手一攤喊沒人，這與行政院長卓榮泰稱「行政院沒錢買衛生紙」的言論一樣荒謬至極、貽笑大方。

國民黨團嚴正要求，監察院應於一周內恢復「廉政專刊」的發布作業，將徐佳青的裁罰紀錄完整上網公告，勿讓中華民國的整飭官箴、監督官員、杜絕濫權的最高監察機關，淪為民進黨官員專屬的遮羞布，成為憲政史上最可恥的笑話。