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承接庇護工場中秋禮盒 鄭麗文：402萬個人名義支出 不花黨一毛錢

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席鄭麗文今天表示將全數承接，預計9780盒、總數402萬元的庇護工場中秋禮盒。記者鄭媁／攝影
國民黨主席鄭麗文今天表示將全數承接，預計9780盒、總數402萬元的庇護工場中秋禮盒。記者鄭媁／攝影

總統府原定向37家庇護工場及身心障礙福利團體採購中秋禮品，卻因預算問題取消訂單，據報導指受影響數量約達1.5萬盒。國民黨主席鄭麗文表示將全數承接，預計9780盒、總數402萬元的中秋禮盒，「相關支出我自己負責，不用黨的一毛錢。」

鄭麗文今在中常會表示，今年度總預算終於審完，民進黨泯滅良心、厚臉皮，完全罔顧憲政運作、國會尊嚴，好不容易過關後，令人痛心跟難過的是，台灣沒完沒了的內鬥、內耗，民進黨竟然把弱勢團體、庇護工場當槍使，變成情緒勒索的籌碼拿來朝野惡鬥，令人不忍。

鄭麗文說，上周六她正式透過新聞稿向大家宣布，做政治不能沒人性，所有勞動者的尊重，對弱勢團的支持，不應該在台灣政治惡鬥下變成犧牲品，因此，她願意根據媒體報導，37家1.5萬份中秋禮盒由她全數承擔，不讓他們受委屈。

鄭麗文說，感謝黨部協助，在最短時間內一一詢問37家接到總統府訂單的庇護工場，有的業者因已經爆單而婉謝，總共有20家還是有單需要承接，這20家中，總共承接9780盒中秋禮盒，總數是402萬元。少部分送給媒體朋友，9700盒請地方黨部聯繫弱勢家庭團體，如數在中秋節前送出，希望大家過一個有人情味、溫暖、幸福的中秋節。

鄭麗文表示，從日本熊本到西藏的重大災情，她都用個人名義捐款，表達略盡綿薄的心力，這次中秋禮盒，因國民黨財務拮据，在非常高壓的綠色恐怖陰影下，即便企業界願意支持國民黨，但都害怕被民進黨知道，除了黨務、選務外，國民黨有限的黨費跟支持者捐款，一定如數用在黨務跟選務上，「額外支出就用我個人名義，不花黨的一毛錢。」這對辛苦工作的黨工最高尊重，不會做好事、做善事還讓大家共同承擔出錢。

鄭麗文也說，現在已經進入選戰白熱化，她感受大家氣勢如虹，全力奮鬥衝刺，全黨上下一心、民氣可用，2026年必定開出非常漂亮的成績單。

國民黨主席鄭麗文今天表示將全數承接，預計9780盒、總數402萬元的庇護工場中秋禮盒，部分禮盒今在中常會後分送給媒體。記者鄭媁／攝影
國民黨主席鄭麗文今天表示將全數承接，預計9780盒、總數402萬元的庇護工場中秋禮盒，部分禮盒今在中常會後分送給媒體。記者鄭媁／攝影

庇護工場 鄭麗文 中常會

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