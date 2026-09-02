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傅崐萁質疑記者收錢 綠：國民黨應與賄選劃清界線

中央社／ 台北2日電

民進黨發言人吳崢今天說，國民黨團總召傅崐萁昨天質疑前金融時報記者「收了多少錢」，並稱知情未檢舉就是「買票共犯」，花蓮歷年核發檢舉賄選獎金約新台幣5000萬元，傅崐萁不面對地方賄選問題，反而在記者節攻擊揭露問題的記者；國民黨更應說明，何時與賄選買票徹底劃清界線

前「金融時報」駐台記者席佳琳（Kathrin Hille）日前接受電視新聞專訪提及花蓮「所有的票都是買的」，花蓮地檢署表示，已剪報分案調查；花蓮縣長3名參選人則表示，應提具體證據，檢調嚴查偵辦；否則應還給花蓮人清白。

民進黨今天發布新聞稿指出，傅崐萁昨天公開攻擊前金融時報記者，質疑記者「收了多少錢」，並指控未檢舉就是「買票共犯」。

吳崢表示，傅崐萁有2項違反證交法及1項使公務員登載不實罪判刑定讞紀錄，如今卻稱記者「知情不報就是共犯」；若依此邏輯，難道當年知道傅崐萁犯罪卻沒有報警的親友，也都是「共犯」。

吳崢並說，花蓮過往查賄紀錄，2018年曾查獲最高一票1萬元，2022年花蓮地檢署查賄搜索72處、傳喚147人，7人遭法院裁定羈押；傅崐萁長期擔任花蓮縣長、立委，面對相關查賄數據，應思考如何改善地方選舉風氣，而非攻擊媒體記者。

吳崢說，另有美籍記者公開表示，過去替彰化國民黨地方派系政治人物工作時，曾親眼看見大量現金，現場人士稱是「拿來買票」。

吳崢表示，相關指控從花蓮到彰化接連指向國民黨地方派系，國民黨應說清楚，為何一再與買票指控糾纏不清，國民黨至今是否真與賄選徹底劃清關係，傅崐萁與國民黨與其忙著攻擊記者，更該以實際行動證明反賄選的態度。

傅崐萁 賄選 界線

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