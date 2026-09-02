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議員問「賴總統有徵詢卸任安排嗎？」黃偉哲笑說：手機都不敢關機

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
國民黨台南市議員方一峰總質詢問市長黃偉哲卸任後，有接到賴總統徵詢電話？黃偉哲笑說，手機都不敢關機。圖／取自台南市議會直播
國民黨台南市議員方一峰總質詢問市長黃偉哲卸任後，有接到賴總統徵詢電話？黃偉哲笑說，手機都不敢關機。圖／取自台南市議會直播

台南市長黃偉哲卸任後下一步在哪裡？國民黨台南市議員方一峰今天在總質詢表示市民都非常關心地，詢問市長有沒有接到賴總統的徵詢電話？陳其邁都傳出卸任後接行政院長組閣？為何黃偉哲在賴總統本命區，幫賴總統拼出全國最高的總統選票，還沒接到電話徵詢？黃偉哲笑說，他的手機都不敢關機。

方一峰說，賴總統應該不是一位無情無義的人， 2024總統選舉，賴清德在台南本命區拿到57萬811張選票，得票率5成以上，全國最高，六席立委全壘打，這也是民進黨在全國最高總得票率的地方，顯見黃偉哲的努力，8年來在台南也做得不錯，最新民調有7成支持率，高雄市長陳其邁都傳出接行政院長組閣的傳言，目前賴總統可能還沒想到幫黃市長安排下一步，請黃市長勇敢說出心中所想，是想選立委還是進入中央入閣？

黃偉哲回應：「有的話我一定會向大家報告，但是目前是沒有，也沒有接到相關的諮詢。」但也說到會想要先休息。

方一峰表示，如果有機會到中央服務、為國家及市民做事，應該勇敢把自己的想法說出來，讓中央知道。方一峰說，他認為總統應該會有相關安排，並再次鼓勵黃偉哲，有想法就應該說出來。

黃偉哲說，目前還是全心拚市政；對於議員追問，他說，沒有接到賴總統的徵詢，「所以，我電話都不敢關機！

黃偉哲 議員 賴總統

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